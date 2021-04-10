Коронавирус в России: «британец» пересек границу

Британский штамм все-таки проник в Россию — эксперты пытаются спрогнозировать, будет ли третья волна. Маски в офисах остаются. Россельхознадзор не планирует прививать от COVID-19 домашних хомячков и крыс.

Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции в России стабилизируется — суточный прирост колеблется в пределах 8-9 тысяч на протяжении уже двух недель. Но число заболевших в последние дни снижается медленнее. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 43 090 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 4 623 984 человек, умерли 102 247 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также сокращается — с понедельника по пятницу регистрировалось от 80 до 82 человек. Число летальных случаев составило 568 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 28 348 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 239 человек выздоровели.



Стабилизация есть — в 75 регионах коэффициент распространения инфекции к началу недели не превышал единицу. Но число заболевших снижается медленнее: еще недавно в неделю фиксировалось снижение заболеваемости около 10-12%, а за последнюю неделю оно не превышало 3%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает REGNUM.



Кроме того, «британец» все-таки проник в Россию — на 6 апреля в стране выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. По словам Поповой, все случаи привозные, внутреннее распространение данных штаммов коронавируса в России пока не регистрируется, сообщает ТАСС.



Чаще всего мутировавшие подвиды попадают из Турции, и Турция оказалась единственной страной, откуда были завезены оба штамма коронавируса в Россию — британский и южноафриканский. «Самое значимое количество завезенных штаммов — это из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми», — сказала она в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Интересно, что в ряде случаев мутировавший коронавирус протекает бессимптомно. Но в то же время, как подчеркнула Анна Попова, российские тест-системы способны выявлять британский штамм коронавируса. А разработанные в России вакцины эффективны против этой мутации SARS-CoV-2.



Эксперты пытаются спрогнозировать, как инфекция поведет себя дальше, и ожидать ли третьей волны. Одни предлагают оптимистичные сценарии. Так, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на своей пресс-конференции заявил, что третьей волны коронавирусной инфекции и нового локдауна в России не будет: «Я думаю, что третьей волны все-таки не будет, и, соответственно, и локдауна не будет». Его коллега доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости высказал мнение, что если вакцинация будет набирать обороты, то снижения показателей заболеваемости можно ожидать уже к концу апреля. Он пояснил, что последние недели суточный прирост колеблется в пределах 8-9 тысяч случаев. Это плато, пояснил он, оно будет сохраняться с постепенным снижением, пока у населения не выработается иммунитет. «Первое и самое главное — будет ли изменчивость вируса. Если мы увидим, что новые штаммы, пришедшие в Россию, будут отличаться от предыдущих, если будут повторные случаи заболевания, то в этом случае прогноз негативный. Вероятность этого не высока, но она присутствует. В том случае, если с каждым днем массовость вакцинации будет набирать обороты, если мы будем экстраполировать данные о заболеваемости ОРВИ предыдущих лет, то высока вероятность, что к концу апреля мы увидим значительное снижение», — добавил Вознесенский. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также отметил, что в России есть обнадеживающие факторы для создания популяционного иммунитета к коронавирусу за весну-лето.



Часть экспертов не исключают пессимистического развития. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в середине апреля — так считает врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Люди еще не приобрели [иммунную прослойку] и не адаптировались еще к вирусу после первого [всплеска заболеваемости]. А повторный всплеск заболеваемости сейчас весной очень возможен, к сожалению», — пояснил он. Свою роль могут сыграть и новые штаммы инфекции. Теоретически стоит быть готовыми к третьей волне, которая может быть связана с появлением более заразного штамма коронавируса, такое мнение выразил и. о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Причина — в более высоком репродуктивном индексе британского штамма. «Если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна, наверное, если мы гипотетически о ней говорим, она, может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», — считает эксперт.



В правительстве готовятся к тому, чтобы не упустить возможный новый всплеск и погасить эту волну. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить дополнительные меры защиты россиян от коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, передает ТАСС. «Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун, — констатировал премьер. — Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране». Нельзя ослаблять внимание из-за того, что скоро нас ждут майские праздники — некоторые граждане хотели бы провести их за рубежом. Для этого нужны дополнительные меры, чтобы новая волна коронавируса, зафиксированная в 30 странах Европы и других государствах, не пришла в Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — отметил премьер.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» еще раз напомнила — третьей волны коронавирусной инфекции в России не будет, если соблюдать правила профилактики: «Это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления», — сказала она. Тем более, антитела к новой инфекции появились уже у 40% россиян — эту цифру Анна Попова озвучила в интервью «Известиям»: «В среднем до 40% граждан в различных регионах имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом. Но надо понимать — никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования. Именно поэтому лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация».



К сожалению, по наблюдениям медиков, некоторые регионы поторопились снимать ограничения — Попова пояснила, что в некоторых регионах, где уже сняли ограничения для лиц старше 65 лет, отмечен рост заболеваемости этой возрастной группы. Так что ослабление строгих мер профилактики к майским праздникам будет зависеть от ситуации. «Общее правило: если показатели в субъекте хуже среднероссийских, то, конечно же, ни на какое смягчение идти нельзя». Особую осторожность нужно проявлять, когда речь идет о пожилых — почти в 30% случаев болезнь у них протекает в тяжелой форме. Такие данные привела директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в интервью газете «Известия». В зоне внимания остаются офисные сотрудники — для них масочный режим продолжается. Отменить ношение масок в офисах можно будет, когда все сотрудники провакцинируются от COVID-19 или переболеют коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Такое строгое отношение объясняется тем, что самый высокий уровень заражения фиксируется в закрытых помещениях. «Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляцией, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции», — пояснил эпидемиолог.



Вакцинация продолжается Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что к осени прививки получат 60% россиян, когда возможен новый подъем инфекции. «Мы бы хотели, чтобы это [вакцинация 60% взрослых россиян] было к осени по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем [заболеваемости]», — передает ее слова ТАСС. Вакцине можно доверять — в Росздравнадзоре сообщили, что частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%, смертей после применения вакцин не зафиксировано. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Алла Самойлова. Каждый случай возможного появления тяжелой нежелательной реакции у привившихся против коронавируса специалисты тщательно исследуют. «В ряде случаев, о которых писали СМИ, имело место инфицирование коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю», — пояснила она.



Производство вакцин, разработанных в России, растет не только в нашей стране — их все больше выпускают за рубежом, рассказала в своей колонке на сайте «Парламентской газеты» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Наша страна готова предоставить нуждающимся странам технологии, и мы это делаем, несмотря на попытки определенных сил политизировать этот вопрос, перекрыть дорогу российским вакцинам. Спрос на них постоянно растет, все большее число стран хотят российские вакцины, поэтому параллельно с удовлетворением нашего внутреннего спроса наращиваем их производство и за рубежом». То, что в России интерес к вакцине растет плавно, этот рост не является взрывным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает национальной особенностью. «Да, у нас не скачкообразно интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность», — передает его слова ТАСС.



Ученые ищут лекарство для лечения COVID-19. В ближайшее время начнется проведение второй и третьей фазы клинических исследований «Ковид-глобулина» — первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших людей. Разрешение на испытания выдал Минздрав, сообщает ТАСС. В исследованиях примут участие 460 добровольцев, испытания проведут в 13 медучреждениях Москвы и области, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Ярославля, Республики Татарстан, Рязани, Самары, Смоленска и Краснодара. Препарат планируется применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Переболевшие уже сегодня проходят реабилитацию в здравницах, где медики разработали специальные программы. Например, постковидную реабилитацию получили 2,7 тысячи россиян в полусотне учреждений Краснодарского края — одном из первых регионов, где в 2020 году запустили программы реабилитации после коронавируса. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Обязательной частью курса реабилитации являются лечебная физкультура и упражнения по восстановлению дыхательной активности. Российские эксперты вместе с зарубежными коллегами будут искать источник появления вируса SARS-CoV-2. Наша страна планирует продолжать сотрудничество с ВОЗ по этому вопросу. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с презентацией итогового доклада миссии международных экспертов ВОЗ по изучению источника возникновения новой коронавирусной инфекции. «Итоговый доклад стал результатом кропотливой работы всей группы. В нем нашли отражение различные взгляды, подходы к возникновению новой коронавирусной инфекции. Отражена и наша точка зрения, — подчеркнула Захарова. — Важно, что в документе намечен путь для дальнейшей работы и международного сотрудничества по изучению причин возникновения COVID-19. Речь идет о совместных исследованиях в области окружающей среды, зоонозов, генетики и иммунологии. Будем готовы к взаимодействию с партнерами на этих направлениях».



В России, как и в других странах, не регистрировали случаи передачи коронавируса от животных к человеку. Однако в мире были случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей на зверофермах от больных людей, сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Поэтому нужно бережно относится к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если появились признаки респираторной инфекции», — отметила она.



Сегодня в стране уже разработана первая вакцина от COVID-19 для животных. Домашних питомцев можно не вакцинировать, если владельцы привились самостоятельно и животные не находятся на свободном выгуле, не выпускаются из квартиры или частного дома, считает замглавы по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра охраны здоровья животных Илья Чвала, его мнение передает «Российская газета». Привить стоит тех животных, чьи хозяева не вакцинированы сами и контактируют с большим количеством людей (медики, учителя и т. д.). Также лучше привить животное, если его приходится брать с собой в путешествие, сказал Чвала. Прививка может понадобиться животным для участия в выставках.



А вот необходимости в вакцинации от COVID-19 домашних хомяков, мышей и других мелких животных Россельхознадзор не видит. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев. «На данный момент у нас есть только экспериментальные данные о том, что эти животные восприимчивы, но какой-то крайней необходимости в вакцинации этих видов лично я не вижу, потому что кошки и собаки могут иметь больше контактов с инфицированными людьми. Соответственно, перед выездом на ту же дачу, где животные могут находиться на свободном выгуле, вакцинировать их я бы рекомендовал. Но делать вакцинацию животных, которые содержатся дома в клетке, необходимости я не вижу», — сказал он, отвечая на вопрос о вакцинации хомяков, мышей и других мелких животных.