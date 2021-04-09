Происшествия
сегодня, 16:59
Суд вынес условные сроки для обвиняемых по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Осужденные так и не поняли, в чем их вина.
Сегодня судья Правобережного районного суда Липецка Татьяна Селищева огласила вводную и резолютивную части приговора по громкому уголовному делу (опустив еще не подготовленную описательно-мотивировочную), по которому на скамье подсудимых оказались сразу девять человек.
Органы предварительного следствия обвинили липчанина Владимира Цыганова в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе преступной группы, действовавшей на территории Липецка в январе 2015-марте 2016 годов. Под суд он попал по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («незаконное образование (создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 («осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств»). Остальным было предъявлено обвинение в участии в преступной деятельности.
Согласно обвинительному заключению, Владимир Цыганов был руководителем ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По мнению полицейских, в его планы входило получение незаконного дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц. В эту группу Цыганов вовлек в качестве исполнителей своих родственников и знакомых: Сергея Гришина, Татьяну Карташову, Дмитрия Лысикова и Павла Быкова, а те в свою очередь – своих знакомых: Александра Мухина, Михаила Куликова, Александра Батищева, жителя Курска Сергея Натарова. Участники ОПГ использовали счета как уже открытых ранее юрлиц, так и счета открытых специально с целью осуществления незаконной банковской деятельности 10 обществ, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью и были открыты на подставных лиц.
По версии следствия, незаконная деятельность ОПГ строилась на желании физических и юридических лиц обналичивать денежные средства без уплаты налогов. Предприниматель-клиент обращался в «нелегальный банк» и осуществлял перевод на реквизиты одного из юридических лиц, подконтрольных Владимиру Цыганову. По его поручению для клиента изготовлялись документы об оказании фиктивных работ или услуг со стороны юрлица. Затем через какое-то время члены преступной группы передавали клиенту наличные или переводили на электронные пластиковые карты суммы, эквивалентные перечисленной ранее на счет подконтрольного Цыганову юрлица. 5% от перечисленных денег оставались в распоряжении ОПГ как оплата за обналичивание. Следствие считает, что за время существования этой группы на расчетные счета фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, поступило свыше 1,4 миллиарда рублей, из которых 674 миллиона или были сняты наличными, или были переведены на карты другим лицам, или были оформлены в виде возвратов займов. Размер незаконно извлеченного дохода членов ОПГ составил, по версии следствия, не менее 70 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Эта сумма - размер причиненного ущерба экономическим интересам Российской Федерации.
Предварительное и судебное следствие по этому уголовному делу шло пять лет. Но сегодня, перед оглашением приговора, некоторые из подсудимых пожимали плечами, говоря, что не понимают, за что их судят.
- Я знаком всего с тремя людьми из тех, кому предъявлены обвинения. Остальных я увидел в первый раз только во время следственных действий, - сказал GOROD48 один из подсудимых.
В начале оглашения приговора стало ясно, что суд оправдал всех подсудимых по обвинению в преступлении, предусмотренном пунктами «а» и «б» части второй статьи 172 УК РФ - в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенном организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Но приговор все равно был обвинительным. Так, Владимира Цыганова по другим обвинениям суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в доход государства в размере 800 тысяч рублей. Такой же срок получил и Павел Быков, правда, размер штрафа у него меньше - 500 тысяч рублей. Остальные были приговорены к двум-трем годам лишения свободы и штрафам в размере от 400 до 500 тысяч рублей. Никто из осужденных не попал за решетку - все судимости оказались условными.
Судья зачитала долгий список имущества осужденных, которое было изъято у них при задержании и теперь должно быть возвращено: от автомобиля Audi Q5 и валюты до CD-дисков и солнцезащитных очко. Но даже после оглашения приговора подсудимые так до конца и не поняли, в чем виновны, ведь судья Татьяна Селищева пока не изготовила описательно-мотивировочную часть приговора.
- Моего подзащитного вообще нужно было оправдать полностью! - заявил после оглашения приговора адвокат Анатолий Фролов, представляющий интересы жителя Курска Сергея Натарова. - По уголовному делу нет никаких доказательств его вины, того, что он состоял в какой-то преступной группе. Все доказательства против него были косвенными. И свидетельствовали о том, что он лишь имел дружеские отношения еще с одним подсудимым. Кстати, моего подзащитного арестовали в Курске. Это было сделано сотрудниками курской полиции, которых позже уволили из МВД по отрицательным мотивам и осудили. Я рад, что это уголовное дело, по сути, развалилось. Но приговор-то - обвинительный. И мы будем обжаловать его во всех инстанциях.
По словам других адвокатов, к появлению этого уголовного дела имели отношение и липецкие полицейские-оборотни, в частности, полковник юстиции Аркадий Бобкин, экс-руководитель Следственного управления УМВД России по Липецкой области, осужденный осенью прошлого года за фальсификацию доказательств по другому уголовному делу.
Органы предварительного следствия обвинили липчанина Владимира Цыганова в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе преступной группы, действовавшей на территории Липецка в январе 2015-марте 2016 годов. Под суд он попал по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («незаконное образование (создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 («осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств»). Остальным было предъявлено обвинение в участии в преступной деятельности.
Согласно обвинительному заключению, Владимир Цыганов был руководителем ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По мнению полицейских, в его планы входило получение незаконного дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц. В эту группу Цыганов вовлек в качестве исполнителей своих родственников и знакомых: Сергея Гришина, Татьяну Карташову, Дмитрия Лысикова и Павла Быкова, а те в свою очередь – своих знакомых: Александра Мухина, Михаила Куликова, Александра Батищева, жителя Курска Сергея Натарова. Участники ОПГ использовали счета как уже открытых ранее юрлиц, так и счета открытых специально с целью осуществления незаконной банковской деятельности 10 обществ, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью и были открыты на подставных лиц.
По версии следствия, незаконная деятельность ОПГ строилась на желании физических и юридических лиц обналичивать денежные средства без уплаты налогов. Предприниматель-клиент обращался в «нелегальный банк» и осуществлял перевод на реквизиты одного из юридических лиц, подконтрольных Владимиру Цыганову. По его поручению для клиента изготовлялись документы об оказании фиктивных работ или услуг со стороны юрлица. Затем через какое-то время члены преступной группы передавали клиенту наличные или переводили на электронные пластиковые карты суммы, эквивалентные перечисленной ранее на счет подконтрольного Цыганову юрлица. 5% от перечисленных денег оставались в распоряжении ОПГ как оплата за обналичивание. Следствие считает, что за время существования этой группы на расчетные счета фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, поступило свыше 1,4 миллиарда рублей, из которых 674 миллиона или были сняты наличными, или были переведены на карты другим лицам, или были оформлены в виде возвратов займов. Размер незаконно извлеченного дохода членов ОПГ составил, по версии следствия, не менее 70 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Эта сумма - размер причиненного ущерба экономическим интересам Российской Федерации.
Предварительное и судебное следствие по этому уголовному делу шло пять лет. Но сегодня, перед оглашением приговора, некоторые из подсудимых пожимали плечами, говоря, что не понимают, за что их судят.
- Я знаком всего с тремя людьми из тех, кому предъявлены обвинения. Остальных я увидел в первый раз только во время следственных действий, - сказал GOROD48 один из подсудимых.
В начале оглашения приговора стало ясно, что суд оправдал всех подсудимых по обвинению в преступлении, предусмотренном пунктами «а» и «б» части второй статьи 172 УК РФ - в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенном организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Но приговор все равно был обвинительным. Так, Владимира Цыганова по другим обвинениям суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в доход государства в размере 800 тысяч рублей. Такой же срок получил и Павел Быков, правда, размер штрафа у него меньше - 500 тысяч рублей. Остальные были приговорены к двум-трем годам лишения свободы и штрафам в размере от 400 до 500 тысяч рублей. Никто из осужденных не попал за решетку - все судимости оказались условными.
Судья зачитала долгий список имущества осужденных, которое было изъято у них при задержании и теперь должно быть возвращено: от автомобиля Audi Q5 и валюты до CD-дисков и солнцезащитных очко. Но даже после оглашения приговора подсудимые так до конца и не поняли, в чем виновны, ведь судья Татьяна Селищева пока не изготовила описательно-мотивировочную часть приговора.
Загрузка плеера
- Моего подзащитного вообще нужно было оправдать полностью! - заявил после оглашения приговора адвокат Анатолий Фролов, представляющий интересы жителя Курска Сергея Натарова. - По уголовному делу нет никаких доказательств его вины, того, что он состоял в какой-то преступной группе. Все доказательства против него были косвенными. И свидетельствовали о том, что он лишь имел дружеские отношения еще с одним подсудимым. Кстати, моего подзащитного арестовали в Курске. Это было сделано сотрудниками курской полиции, которых позже уволили из МВД по отрицательным мотивам и осудили. Я рад, что это уголовное дело, по сути, развалилось. Но приговор-то - обвинительный. И мы будем обжаловать его во всех инстанциях.
По словам других адвокатов, к появлению этого уголовного дела имели отношение и липецкие полицейские-оборотни, в частности, полковник юстиции Аркадий Бобкин, экс-руководитель Следственного управления УМВД России по Липецкой области, осужденный осенью прошлого года за фальсификацию доказательств по другому уголовному делу.
н-дя
...