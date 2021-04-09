ДТП с участием автобуса попало на видео

Автобус и легковушка столкнулись у памятника Танкистам.

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Сегодня в Липецке на транспортной развязке в районе памятника Танкистам произошло ДТП: столкнулись автобус и легковушка.



Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.