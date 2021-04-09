Происшествия
сегодня, 14:31
ДТП с участием автобуса попало на видео
Автобус и легковушка столкнулись у памятника Танкистам.
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Сегодня в Липецке на транспортной развязке в районе памятника Танкистам произошло ДТП: столкнулись автобус и легковушка.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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Автобусник
Ir_net
Артем
007
а вы чё !? А мы ничё !!..
липецк
Житель