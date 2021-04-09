Происшествия

сегодня, 14:31

ДТП с участием автобуса попало на видео

8 966
#ДТП
1

Автобус и легковушка столкнулись у памятника Танкистам.

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Сегодня в Липецке на транспортной развязке в районе памятника Танкистам произошло ДТП: столкнулись автобус и легковушка.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
8 966
#ДТП
1

Комментарии (8)

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19 минут назад
Автобусник, такое твориться на всех кольцах. Надо было автобусу протащить его до съезда с кольца
ответить

Автобусник

33 минуты назад
Движение по полосам на кольце нарушил легковой авто, должен был занять крайний правый ряд, для сьезда с кольца направо, а у нас могут и с левого крайнего уйти направо под носом подрезать, а потом кричат что автобусники лохи !!!
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Ir_net

38 минут назад
Это "самое-самое" кольцо где любят сворачивать на Катукова прям с крайнего левого ряда. Постоянно там включаю поворотник что двигаюсь по кольцу, как-то не хочется чтобы вбок прилетело, так все равно прутся. Пора там поставить громкоговоритель с напоминанием как съезжать с кольца.
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Артем

38 минут назад
Автобус №345
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007

41 минуту назад
На легковой сказочный......
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а вы чё !? А мы ничё !!..

56 минут назад
... испытываю слабость... Не успев толком ничего сделать , чувствую сильную усталость... Пропал аппетит... Не могу заставить себя поесть... Даже любимые блюда перестали приносить удовольствие....
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липецк

сегодня, 14:38
ооо...и как обучают ...и где покупают права
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Житель

сегодня, 14:36
Щас бы с левой полосы направо поворачивать.
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