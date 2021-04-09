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30 минут назад

Корабль «Союз МС-18» с новым экипажем МКС выведен на орбиту

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#МКС #космос #Союз #Гагарин #космос

Российский корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту, запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" 9 апреля вывела пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") на околоземную орбиту, - передает РИА Новости.

"Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — в 10:51 по московскому времени объявил диктор на смотровой площадке.

К МКС он летит по сверхбыстрой схеме, "экспрессом" - дорога займет всего 3 часа 25 минут. Стыковка к российскому модулю "Рассвет" запланирована в 14 часов 07 минут. Плюс-минус три минуты.

Полет проходит штатно, состояние экипажа хорошее, - рассказал ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "У нас все штатно. Корабль идет по намеченной траектории по двухвитковой схеме. Состояние экипажа хорошее. Все конструкции корабля раскрылись", - сообщил Рогозин.

Космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур сегодня в 10:42 по московскому времени. На нем к МКС отправились члены нового экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Пуск провели в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с 1-й площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.
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#МКС #космос #Союз #Гагарин #космос

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