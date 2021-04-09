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В Тверской области в СИЗО покончил с собой убийца 13-летней девочки
Тридцатитрехлетний Никита Сильнов, обвиняемый в убийстве 13-летней девочки, скончался в СИЗО. Информацию о смерти мужчины уже подтвердили в следственных органах. Детали случившегося не разглашаются.
Информацию о смерти Сильнова подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Тверской области. Причина смерти не называется.
Следственный комитет начал доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств его гибели.
"С целью установления всех обстоятельств его гибели обвиняемого в убийстве ребенка следственными органами СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления Валерия Павлова.
В феврале в одной из квартир в городе Нелидове Тверской области обнаружили тело убитой 13-летней девочки, повешенное на гладильной доске. Как сообщил источник, близкий к следствию, сначала погибшую душили. В жестокой расправе над девочкой заподозрили её отчима, который познакомился с матерью девочки в тюрьме, где женщина работала начальником канцелярии. Спустя сутки он был задержан в Твери.
По данным следствия, 6 февраля 2021 года 33-летний Никита Сильнов в квартире своей сожительницы шарфом задушил ее 13-летнюю дочь, ограбил квартиру и скрылся. Позже его задержали. Он сообщил, что совершил преступление под воздействием наркотиков. 11 февраля суд постановил заключить душителя под стражу до 7 апреля, - передает "МК".
До этого он отсидел в колонии 12 лет за нанесение смертельных увечий женщине.