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38 минут назад

В Тверской области в СИЗО покончил с собой убийца 13-летней девочки

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#убийца #СИЗО

Тридцатитрехлетний Никита Сильнов, обвиняемый в убийстве 13-летней девочки, скончался в СИЗО. Информацию о смерти мужчины уже подтвердили в следственных органах. Детали случившегося не разглашаются.

Житель Тверской области, подозреваемый в жестокой расправе над 13-летней падчерицей, покончил с собой. Никита С. свёл счёты с жизнью в СИЗО, где находился после задержания по подозрению в убийстве. Это произошло ещё 1 апреля, - передает Life со ссылкой на источник.

Информацию о смерти Сильнова подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Тверской области. Причина смерти не называется.

Следственный комитет начал доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств его гибели.

"С целью установления всех обстоятельств его гибели обвиняемого в убийстве ребенка следственными органами СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления Валерия Павлова.

В феврале в одной из квартир в городе Нелидове Тверской области обнаружили тело убитой 13-летней девочки, повешенное на гладильной доске. Как сообщил источник, близкий к следствию, сначала погибшую душили. В жестокой расправе над девочкой заподозрили её отчима, который познакомился с матерью девочки в тюрьме, где женщина работала начальником канцелярии. Спустя сутки он был задержан в Твери.

По данным следствия, 6 февраля 2021 года 33-летний Никита Сильнов в квартире своей сожительницы шарфом задушил ее 13-летнюю дочь, ограбил квартиру и скрылся. Позже его задержали. Он сообщил, что совершил преступление под воздействием наркотиков. 11 февраля суд постановил заключить душителя под стражу до 7 апреля, - передает "МК".

До этого он отсидел в колонии 12 лет за нанесение смертельных увечий женщине.
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#убийца #СИЗО

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