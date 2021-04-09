Общество

сегодня, 12:41

Психбольница не смогла сбыть кафе

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#кафе #аренда
Психбольница не смогла сбыть кафе

На помещение в селе Плеханово не нашлось претендентов.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области подвело итоги аукциона на аренду здания кафе и магазина, находящихся в оперативном управлении ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница». Аукцион признан несостоявшимся, так как никто не заявил о желании арендовать здание.

Право аренды помещения оценили в 949 тысяч рублей. Эта минимальная сумма ежегодной платы за пользование помещением в 640 квадратных метров. Двухэтажное здание с подвалом было построено в 1971 году. Состояние помещений оценивается как неудовлетворительное, там требуется ремонт.

Напомним, ранее с аналогичным итогом завершились торги на долгострой на улице Циолковского: недостроенное административное здание не заинтересовало покупателей.
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#кафе #аренда

Комментарии (2)

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Плеханово-юрт

31 минуту назад
Психи у нас есть. Дураков- нет.
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ттт

56 минут назад
не нашлось сумасшедших, вылечили ...
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