Психбольница не смогла сбыть кафе

На помещение в селе Плеханово не нашлось претендентов.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области подвело итоги аукциона на аренду здания кафе и магазина, находящихся в оперативном управлении ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница». Аукцион признан несостоявшимся, так как никто не заявил о желании арендовать здание.



Право аренды помещения оценили в 949 тысяч рублей. Эта минимальная сумма ежегодной платы за пользование помещением в 640 квадратных метров. Двухэтажное здание с подвалом было построено в 1971 году. Состояние помещений оценивается как неудовлетворительное, там требуется ремонт.



Напомним, ранее с аналогичным итогом завершились торги на долгострой на улице Циолковского: недостроенное административное здание не заинтересовало покупателей.

