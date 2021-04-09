Общество

сегодня, 12:39

За неупакованный хлеб магазину грозит миллионный штраф

10 1368
#торговля #коронавирус
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За неупакованный хлеб магазину грозит миллионный штраф

Нарушение антиковидных требований выявили повторно.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 8 апреля в универсаме на проспекте Победы установлено нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности, которые определены постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

- В магазине реализация хлебобулочных, кулинарных изделий осуществлялась без упаковки, что является грубейшим нарушением, — отмечают в управлении потребрынка. - В отношении ООО «Агроторг» сотрудниками управления возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ранее ООО «Агроторг» уже неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, а значит, все последующие нарушения будут квалифицироваться по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Административный штраф по 2 части данной статьи для юридического лица может составить от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Фото - liptorg-cp.ru

10 1368
#торговля #коронавирус
2

Комментарии (10)

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Липчанка

4 минуты назад
Была хлебница, избавилась от неё. Магазинная упаковка пока не съем хлеб и др. Сама медработник и если на всё так обращать внимание и остерегаться, это, значит, не жить. Лучше бы больше думали о качестве продуктов, воды, воздуха, полноценном обследовании и лечении населения.
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1

24 минуты назад
Пластик - вредный материал для контакта с продуктами. И для природы не очень.
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митяй

32 минуты назад
В СССР ни каких упаковок не было и никто не болел.Разводят нас как хотят
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Безмасочник

32 минуты назад
Липчанка, не надо ничего мыть, потому что и помыть не всё возможно, и смыть весь вирус мылом не получится. Но вирус быстро погибает под уф лампой, в гипохлорите и при нагревании.
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Иван

35 минут назад
В Хлебнице вообще нет никакой упаковки,как -то странно.
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Житель

43 минуты назад
А что же вы пятёрочка не штрафуете и хлебница там вообще ни состава, ни какой маркировки нет
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Липчанка

47 минут назад
И за упаковки так же при выборе берутся больные и с немытыми руками. Дома вынимая на стол хлеб каждый раз берясь за эту упаковку мы что так и моем руки то и дело? Нет. Беремся за ключи, ручки сумок, молнии обуви и одежды, и тоже нет. Моем только после улицы, после мытья обуви, после денег. И всё. И так уже все руки попромыли, мыла не хватает. В пандемию долгосрочную уже пора давать ещё по разу продуктовые наборы с моющими средствами!!!
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Безмасочник

47 минут назад
Какая чуткая "забота" о нашем здоровье! И это при том, что не запрещены хождения по квартирам и домам всякого рада проверяющих газовщиков и электриков, успешно раздающих смертельный вирус пенсионерам! На самом деле наше здоровье никому, кроме нас самих, не нужно, а нужны лишь наши деньги.
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Ir_net

сегодня, 12:57
С таким успехом можно все Пятерочки штрафовать где сами хлебобулочные изделия выпекают.
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Безмасочник

сегодня, 12:47
Какие злые порядки! Опять поборы! Зачем упаковывать хлеб? Чтобы он стал дороже? К тому же и под упаковкой может оказаться корона. А ведь достаточно прогреть его дома на пару - и все вирусы погибнут.
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