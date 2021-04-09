За неупакованный хлеб магазину грозит миллионный штраф

Нарушение антиковидных требований выявили повторно.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 8 апреля в универсаме на проспекте Победы установлено нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности, которые определены постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

- В магазине реализация хлебобулочных, кулинарных изделий осуществлялась без упаковки, что является грубейшим нарушением, — отмечают в управлении потребрынка. - В отношении ООО «Агроторг» сотрудниками управления возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ранее ООО «Агроторг» уже неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, а значит, все последующие нарушения будут квалифицироваться по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Административный штраф по 2 части данной статьи для юридического лица может составить от 500 000 до 1 000 000 рублей.



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