Общество
21 минуту назад
Идее установки памятника под Липецком не хватает трех «лайков»
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Если проект наберет 100 голосов пользователей, то выйдет в финал конкурса и получит шанс на реализацию.
10 апреля завершается народное голосование за проекты конкурса «Культурный след». В шорт-лист попадут те проекты, которые наберут в онлайн-голосовании 100 одобрений. Среди них эксперты определят те пять идей, которые получат поддержку для реализации.
Из Липецкой области на конкурс поступило два проекта. Один из них почти набрал необходимую поддержку — 97 голосов из 100. Проект состоит в том, чтобы установить в селе Доброе арт-объект в память писателя Александра Левитова. Памятник представит собой раскрытую книгу с пером и надписью «…глубоко верю в будущее России». Если в Добром поставят памятник Левитову, то возле него могут проводить экскурсии, образовательные или событийные мероприятия, открытые уроки, памятные встречи.
- Имя Александра Левитова, русского писателя-народника, неразрывно связано с его малой родиной-селом Доброе Липецкой области. Его жизненный путь был недолгим и полным трагических испытаний, но автор оставил после себя талантливые художественные произведения, в которых изобразил русский народ, не утративший веры в смысл своего существования даже в невыносимо тяжелых условиях. Именно ему принадлежат строки: «…глубоко верю в будущее России». В литературе Левитов зарекомендовал себя как «знаток души российской». Его талант высоко ценили Чехов, Горький, Бунин. Литературное наследие Левитова - одно из оригинальных явлений художественного процесса второй половины ХIХ века. В 2020 году учреждена Всероссийская литературная премия имени Александра Левитова. На его малой родине, куда он спешил всю свою бесприютную жизнь, но так и не смог дойти, необходимо что-то большее, чем табличка с его именем на стенах школы, - уверен автор проекта. - Создание арт-объекта, посвящённого памяти писателя, а в последующем, возможно, целой аллеи или сквера памяти, поможет привлечь внимание, и пробудит интерес жителей региона к творчеству Левитова, а так же станет одним из культурных символов туризма, который активно развивается в районе.
Проголосовать за проект можно через аккаунт в соцсетях.
Из Липецкой области на конкурс поступило два проекта. Один из них почти набрал необходимую поддержку — 97 голосов из 100. Проект состоит в том, чтобы установить в селе Доброе арт-объект в память писателя Александра Левитова. Памятник представит собой раскрытую книгу с пером и надписью «…глубоко верю в будущее России». Если в Добром поставят памятник Левитову, то возле него могут проводить экскурсии, образовательные или событийные мероприятия, открытые уроки, памятные встречи.
- Имя Александра Левитова, русского писателя-народника, неразрывно связано с его малой родиной-селом Доброе Липецкой области. Его жизненный путь был недолгим и полным трагических испытаний, но автор оставил после себя талантливые художественные произведения, в которых изобразил русский народ, не утративший веры в смысл своего существования даже в невыносимо тяжелых условиях. Именно ему принадлежат строки: «…глубоко верю в будущее России». В литературе Левитов зарекомендовал себя как «знаток души российской». Его талант высоко ценили Чехов, Горький, Бунин. Литературное наследие Левитова - одно из оригинальных явлений художественного процесса второй половины ХIХ века. В 2020 году учреждена Всероссийская литературная премия имени Александра Левитова. На его малой родине, куда он спешил всю свою бесприютную жизнь, но так и не смог дойти, необходимо что-то большее, чем табличка с его именем на стенах школы, - уверен автор проекта. - Создание арт-объекта, посвящённого памяти писателя, а в последующем, возможно, целой аллеи или сквера памяти, поможет привлечь внимание, и пробудит интерес жителей региона к творчеству Левитова, а так же станет одним из культурных символов туризма, который активно развивается в районе.
Проголосовать за проект можно через аккаунт в соцсетях.
1 231
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