Липецких чиновников уличили в неосновательном обогащении

Структуре городской администрации придется выплатить около двухсот тысяч рублей.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск компании ООО «Корт» в адрес администрации Липецка. Организация уличила чиновников в неосновательном обогащении.



Как указано в материалах суда, ООО «Корт» адресовало исковые требования городскому управлению имущественных и земельных отношений. Причиной для спора стало 3-этажное здание на грязинской остановке, расположенное возле торгового центра «Квартал». Его собственниками являются муниципалитет и ООО «Корт». За Липецком в этом здании 135 квадратных метров, за «Кортом» - более 1 100 «квадратов». ООО «Корт» заключило с коммунальщиками договора на обслуживание здания. Те выставляли счета исходя из общей площади здания, и «Корт» их исправно оплачивал. А вот от муниципалитета денег за обслуживание его метров не поступало. Бизнесу надоело это терпеть, и в июле 2020 года «Корт» предложил мэрии восполнить часть расходов на содержание, но претензия осталась без ответа. Тогда компании пришлось обратиться в арбитраж, мэрия иск не признала.



Суд вынес решение в пользу истца. Липецк в лице городского управления имущественных и земельных отношений должен выплатить истцу 195 933 рубля неосновательного обогащения и процентов за пользования чужими средствами, а также пошлину в 6 878 рублей.