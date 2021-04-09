В Липецке произошло тройное столкновение

Автомобиль «Киа» с номером Брянской области перелетел через разделительный газон, и столкнулся с «Рено» частной охранной компании.

Сегодня на улице Водопьянова произошло тройное ДТП.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, в попутном направление двигались «Митсубиси» и «Киа». Водитель «Киа» начал перестраиваться, задел «Митсубиси» и тот вынесло через разделительный газон на противоположную сторону, где произошло столкновение с «Рено» частной охранной компании.Трое сотрудников ЧОПа, находившихся в машине, получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.