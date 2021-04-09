Происшествия

сегодня, 11:22

В Липецке произошло тройное столкновение

8 1413
#авария #ДТП
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В Липецке произошло тройное столкновение

Автомобиль «Киа» с номером Брянской области перелетел через разделительный газон, и столкнулся с «Рено» частной охранной компании.

Сегодня на улице Водопьянова произошло тройное ДТП.

Как сообщили  GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, в попутном направление двигались «Митсубиси» и «Киа». Водитель «Киа» начал перестраиваться, задел «Митсубиси» и тот вынесло через разделительный газон на противоположную сторону, где произошло столкновение с «Рено» частной охранной компании.

Трое сотрудников  ЧОПа, находившихся в машине, получили  травмы, но их жизни ничего не угрожает.  

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8 1413
#авария #ДТП
2

Комментарии (8)

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шардак

13 минут назад
На автодроме Механизаторов тоже знак 40, а бьются.
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поле чудес

23 минуты назад
Биомасса, кусты за 10 лямов посадят. В следующем году уберут. И так по кругу.
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Денис

25 минут назад
Владимир, мозг не задеть в виду его отсутствия)
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Житель

36 минут назад
Там же знак 40 км/ч...КАК?!
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Владимир

49 минут назад
Трое сотрудников ЧОПа, находившихся в машине, получили травмы, но их жизни ничего не угрожает. Мозг не задет!
ответить

Биомасса

сегодня, 11:30
Зачем забор убрали?
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-

сегодня, 11:29
камикадзе
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математика

сегодня, 11:29
на три пешехода теперь стало больше, а на три автомобилиста стало меньше... ураааа! (аплодисменты)
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