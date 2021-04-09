Липчанина будут судить за получение двух миллионов на дом

Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при получении социальных выплат.

Как сообщает пресс-служба Правобережного районного суда Липецка, туда поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении липчанина, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.



В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 года и на период до 2020 года» право на получение социальной выплаты гражданин имеет при условии, что он постоянно проживал в сельской местности, работал по трудовому договору или осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность в сельской местности (в течение не менее 1 года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов).



По версии следствия, в 2015 году мужчина предоставил в ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» заявление о выдаче сертификата для получения социальной выплаты на приобретение или строительства жилья на состав семьи 6 человек, сообщив ложные сведения о своем месте работы, приложив копию трудового договора и копию трудовой книжки, тем самым ввел в заблуждение работников данного управления о наличии у него оснований для получения социальной выплаты.



На основании представленных документов и недостоверных сведений о его основном месте работы мужчине перечислили социальные выплаты на строительство жилого дома в селе Сенцово из средств федерального бюджета в размере 1 293 933 рубля 80 копеек и 772 063 рубля из средств областного бюджета.



Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Управлению сельского хозяйства Липецкой области причинен материальный ущерб в размере 2 065 996 рублей 80 копеек.



Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.