Происшествия
сегодня, 09:39
Штраф задержанному на несогласованной акции 23 января в Липецке уменьшили в два раза
При изменении суммы штрафа были учтены исключительные обстоятельства.
Напомним, Геннадий Платонов был задержан 23 января в период времени с 12:25 до 12:35 около дома №1 на площади Победы в Липецке. Решением Советского районного суда одного из первых задержанных за участие в несогласованной акции оштрафовали на 150 000 рублей.
Решением Липецкого областного суда постановление судьи Советского районного суда по делу об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» было изменено: в два раза уменьшен размер штрафа, до 75 000 рублей.
При изменении размера административного штрафа были учтены исключительные обстоятельства: Геннадий Платонов является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством 2 степени», также с 1 мая 2014 года он является пенсионером. При решении вопроса Геннадий Платонов также просил учесть трудное материальное положение.
Решением Липецкого областного суда постановление судьи Советского районного суда по делу об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» было изменено: в два раза уменьшен размер штрафа, до 75 000 рублей.
При изменении размера административного штрафа были учтены исключительные обстоятельства: Геннадий Платонов является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством 2 степени», также с 1 мая 2014 года он является пенсионером. При решении вопроса Геннадий Платонов также просил учесть трудное материальное положение.
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