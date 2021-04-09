Происшествия

сегодня, 09:39

Штраф задержанному на несогласованной акции 23 января в Липецке уменьшили в два раза

7 755
#митинг
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Штраф задержанному на несогласованной акции 23 января в Липецке уменьшили в два раза

При изменении суммы штрафа были учтены исключительные обстоятельства.

Напомним, Геннадий Платонов был задержан 23 января в период времени с 12:25 до 12:35 около дома №1 на площади Победы в Липецке. Решением Советского районного суда одного из первых задержанных за участие в несогласованной акции оштрафовали на 150 000 рублей.

Решением Липецкого областного суда постановление судьи Советского районного суда по делу об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» было изменено: в два раза уменьшен размер штрафа, до 75 000 рублей.

При изменении размера административного штрафа были учтены исключительные обстоятельства: Геннадий Платонов является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством 2 степени», также с 1 мая 2014 года он является пенсионером. При решении вопроса Геннадий Платонов также просил учесть трудное материальное положение.

7 755
#митинг
3

Комментарии (7)

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Увы

4 минуты назад
***, никто из Блатных не был задержан, а вот газ когда проводили в области, то * лихо. И газ людям, а деньги списали то с Комбината через соц. защиту. Теперь штрафуют инвалидов. Слава Тербунам, это Пипецк.
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Добрый Санитар

6 минут назад
Жалко, что уменьшили.
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***

47 минут назад
USer, у нас беззаконие творится, как им хочется, так и штрафуют, все прогнило от и до.
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***

48 минут назад
подавитесь с этих денег, да стройте дворцы побольше!
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USer

52 минуты назад
Не совсем понятно, а когда у нас запретили одиночные пикеты?
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Слава

55 минут назад
так акция была с двух часов. его за что * ? получается любого могут в течении всего дня хватать и сажать... позор полицейщине
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Житель

сегодня, 09:59
Что творится то... Бедный пенсионер
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