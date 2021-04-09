Вандал разбил Доску гордости

Мужчина предстал перед судом.

Мировой суд СУ №2 Задонского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района, которого обвинили в вандализме. Мужчина испортил муниципальное имущество.



Как указано в материалах суда, безработный житель Задонского района совершил преступление в одном из местных сёл вечером 10 декабря 2020 года. Она подошёл к Доске трудовой гордости села и без причин нанес три удара кулаком по ней, тем сам повредил две пластиковые панели. Доска является муниципальной собственной, ущерб от вандализма оценили в 11 680 рублей.



В судебном заседании защитник вандала заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, мотивируя это тем, что ее клиент не судим, совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, принял меры к заглаживанию вреда. Государственный обвинитель не возражала против удовлетворения ходатайства.



Уголовное дело в отношении вандала прекратили, но назначили ему судебный штраф в 10 000 рублей. Его мужчина должен выплатить в течение 60 дней.