Общество

30 минут назад

Липецкие парки обрабатывают от клещей

3 200
#клещи
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Липецкие парки обрабатывают от клещей

Липчанам стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.

Сегодня около пяти утра началась обработка от клещей парков Металлургов и Победы, а также Городища.

Как рассказал представитель подрядчика, дезинсекция ведётся средствами на основе циперметрина, вещества отравляющего насекомых и клещей. Для людей препарат может быть опасен только непосредственно во время распыления. Поэтому обработка мест массового отдыха ведется ранним утром до появления первых посетителей. Важно, что по инструкции к препарату, стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.

Одновременно на объекты выезжают восемь специалистов. На помощь им приходит техника — ранцевые мотоопрыскиватели с воздуходувкой и дезустановка: она закрепляется на машине, которая проезжает по аллеям парков. На обработку одного пространства уходит порядка трёх-четырёх часов. При распылении вещества особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, зонам, граничащим с жилой застройкой, местам, где чаще всего отдыхают липчане.

Результаты проведённой работы проверят энтомологи Роспотребнадзора. Контроль выедет в парки на пятый и двадцатый день после обработки.

Планируется, что обработка продолжится в субботу: дезинсекцию проведут в сквере имени Крупской в районе НЛМК, возле ДК «Рудничный». В понедельник дезинсекторы обработают Нижний парк и Быханов сад, во вторник - парки «Сокол» и «Сказка». Как отмечают в мэрии, график обработки может измениться в связи с погодными условиями — сильный дождь в первые два дня после распыления препарата может смыть его, поэтому специалисты ориентируются на прогнозы синоптиков.

Дезинсекция - хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам. 

Фото пресс-службы администрации Липецка.
3 200
#клещи
1

Комментарии (3)

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1

8 минут назад
Котэ, да и Вы вместе с ними.
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ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ.

11 минут назад
ПРОЕДЬТЕСЬ ПО 35 МАРШРУТУ АВТОБУСА - ДО КОНЦА , ПОТОМ ПО 36 , ПОХОДИТЕ В ЭТИХ МЕСТАХ , ДА И В РАЗНЫХ ДРУГИЗ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛВСТМ И В ЛИПЕЦКЕ . МУ-СО-РА-А- , РАЗ-НО-ГО-О, ПРУД-ПРУДИ, ДАЖЕ СОБАКА БОЛЬШАЯ ДОХЛАЯ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ ВАЛЯЕТСЯ , НЕДАЛЕКО ОТ МАГ. " МЯСНИК ", ГДЕ БЫЛ ЗАВОД ЦЕНТРОЛИТ , ПО 36 МАРШРУТУ АВТОБУСА ! ТАМ НИ ТОЛЬКО...КЛЕЩИ , А РЯДОМ , - МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН - ДА ТАМ ...ЧТО ТОЛЬКО НИ ЗАВЕДЕТСЯ СКОРО !
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Котэ

20 минут назад
Может хоть собачатина поредеет?
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