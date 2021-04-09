Липецкие парки обрабатывают от клещей

Липчанам стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.

Сегодня около пяти утра началась обработка от клещей парков Металлургов и Победы, а также Городища.



Как рассказал представитель подрядчика, дезинсекция ведётся средствами на основе циперметрина, вещества отравляющего насекомых и клещей. Для людей препарат может быть опасен только непосредственно во время распыления. Поэтому обработка мест массового отдыха ведется ранним утром до появления первых посетителей. Важно, что по инструкции к препарату, стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.



Одновременно на объекты выезжают восемь специалистов. На помощь им приходит техника — ранцевые мотоопрыскиватели с воздуходувкой и дезустановка: она закрепляется на машине, которая проезжает по аллеям парков. На обработку одного пространства уходит порядка трёх-четырёх часов. При распылении вещества особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, зонам, граничащим с жилой застройкой, местам, где чаще всего отдыхают липчане.



Результаты проведённой работы проверят энтомологи Роспотребнадзора. Контроль выедет в парки на пятый и двадцатый день после обработки.



Планируется, что обработка продолжится в субботу: дезинсекцию проведут в сквере имени Крупской в районе НЛМК, возле ДК «Рудничный». В понедельник дезинсекторы обработают Нижний парк и Быханов сад, во вторник - парки «Сокол» и «Сказка». Как отмечают в мэрии, график обработки может измениться в связи с погодными условиями — сильный дождь в первые два дня после распыления препарата может смыть его, поэтому специалисты ориентируются на прогнозы синоптиков.



Дезинсекция - хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

