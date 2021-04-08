В России

сегодня, 16:34

В России могут ввести дополнительные льготы на электроэнергию для малоимущих

144
Власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Это следует из протокола совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» от 19 февраля, с которым ознакомились «Известия». Речь о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. 

Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). Но в этом случае для обеспеченных граждан тарифы могут быть повышены. 

«Решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования (…) не найдено, ситуация усугубляется с каждым годом и требует скорейшего разрешения. В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения — повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», сказано в документе. 

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством, напомнили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». ФАС ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов ЖКУ: как правило, возможное подорожание близко к уровню инфляции. Чтобы сдержать рост цен для граждан, затраты энергетиков сверх возможного повышения тарифа компенсируют за счет повышения стоимости услуг для бизнеса, добавили в сообществе потребителей. Этот механизм называется перекрестным субсидированием. Сегодня перекрестное субсидирование бизнесом достигло 239 млрд рублей год. Такая «дополнительная» нагрузка на промышленных, бюджетных потребителей, бизнес, сельхозпредприятия и другие категории потребителей увеличивает их тарифы на передачу электроэнергии от 5% до 40% в зависимости от уровня напряжения, уточнили в Минэнерго. 
144

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Воронеже после столкновения автобусов проводится доследственная проверка
#ДТП #автобусы
В Воронеже после столкновения автобусов проводится доследственная проверка

сегодня, 16:35

В России
#коронавирус
В «Векторе» рассказали о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации

сегодня, 16:32

В России
Число негативно настроенных к мигрантам россиян возросло на 7,5%
#мигранты
Число негативно настроенных к мигрантам россиян возросло на 7,5%

сегодня, 16:12

В России
После вакцинации «ЭпиВакКороной» выявлены случаи заражения коронавирусом
#ЭпиВакКорона #вакцина #Вектор
После вакцинации «ЭпиВакКороной» выявлены случаи заражения коронавирусом

сегодня, 15:19

В России
Роскомнадзор рекомендует переходить на российские аналоги Zoom
#Zoom
1
Роскомнадзор рекомендует переходить на российские аналоги Zoom

сегодня, 13:39

В России
Россия ответит зеркальными мерами в случае высылки дипломатов РФ из США
#Россия #США #санкции
1
Россия ответит зеркальными мерами в случае высылки дипломатов РФ из США

сегодня, 11:42

В России