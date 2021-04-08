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В «Векторе» рассказали о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации

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#коронавирус
После вакцинации «ЭпиВаккороной» случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки. 

«Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Следует отметить, что, в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», —сообщил Ринат Максютов. 

По его словам, сейчас исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции. Это происходит в рамках расширенных пострегистрационных клинических исследований на 3 тыс. добровольцев. В них участвуют и вакцинированные группы, и группы плацебо. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти субъектах Российской Федерации. 
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#коронавирус

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