В России

24 минуты назад

Число негативно настроенных к мигрантам россиян возросло на 7,5%

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#мигранты

Практически каждый четвертый россиянин отрицательно относится к мигрантам.

Россияне по результатам прошлого года стали хуже относиться к мигрантам, что ухудшает межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской системы образования, - заявил 8 апреля замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

Количество граждан, которые отрицательно относятся к мигрантам, в минувшем году выросло на 7,5%. Это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, - рассказал на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года Магомедов.

"В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО (Сибирском федеральном округе) здесь 22,3% негативно относятся к мигрантам", - цитирует слова Магомедова ТАСС.

По его словам, этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии. Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, Магомедов перечислил распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий, вызывающее поведение представителей некоторых национальностей.
60
#мигранты

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