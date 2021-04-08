В России
24 минуты назад
Число негативно настроенных к мигрантам россиян возросло на 7,5%
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Практически каждый четвертый россиянин отрицательно относится к мигрантам.
Россияне по результатам прошлого года стали хуже относиться к мигрантам, что ухудшает межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской системы образования, - заявил 8 апреля замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
Количество граждан, которые отрицательно относятся к мигрантам, в минувшем году выросло на 7,5%. Это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, - рассказал на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года Магомедов.
"В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО (Сибирском федеральном округе) здесь 22,3% негативно относятся к мигрантам", - цитирует слова Магомедова ТАСС.
По его словам, этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии. Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, Магомедов перечислил распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий, вызывающее поведение представителей некоторых национальностей.
Количество граждан, которые отрицательно относятся к мигрантам, в минувшем году выросло на 7,5%. Это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, - рассказал на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года Магомедов.
"В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО (Сибирском федеральном округе) здесь 22,3% негативно относятся к мигрантам", - цитирует слова Магомедова ТАСС.
По его словам, этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии. Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, Магомедов перечислил распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий, вызывающее поведение представителей некоторых национальностей.
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