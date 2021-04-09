Доброе утро, Липецк!

Ура, пятница! 9 апреля в Липецке состоится конкурс юных велосипедистов по фигурному вождению, эксперты оценят брендбуки Липецка. Липчанам предлагают высказаться об озеленении города. На улице Филипченко начался ремонт дороги. Продолжается бесплатная вакцинация липчан от COVID-19, а домашних животных - от бешенства. В выходные можно написать «Тотальный диктант», принять участие в космических акциях и сходить на бесплатные представления.

Погода



В пятницу в Липецке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем на улице будет от +7 до +9 градусов. В выходные осадки маловероятны.



9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.



Дороги



В Липецке начался ремонт улицы Филипченко. Подрядчику предстоит срезать все старое покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также привести в порядок пешеходные дорожки и тротуары, отремонтировать более 60 дорожных знаков и обновить более километра разметки.



ЛипецкЯндекс.Карты



Авторская запеканка



Блогер Виктория делится своим рецептом творожной запеканки с изюмом, которая не навредит фигуре.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН СТРОЙНОСТИ | ПОХУДЕНИЕ (@viktoria_bulakhtina)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Юные асы



Практический этап региональной акции по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» состоится 9 апреля в спортивном зале УГИБДД УМВД России по Липецкой области. После фильтра первого теоретического этапа к фигурному вождению велосипеда допущены пять команд – города Ельца, Задонского, Измалковского, Лев-Толстовского и Усманского районов. В пятницу на специально оборудованной препятствиями площадке участникам команд предстоит продемонстрировать виртуозное умение управлять велосипедом.



Дизайн-код



В пятницу эксперты завершат оценку концепций фирменного стиля Липецка. Победивший брендбук будет определять основные цветовое и графическое решения, которые станут основой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламы.



Ваше мнение



10 апреля планируют завершить



Космическая программа



9 апреля в ДК «Сокол» проведут онлайн-викторину ко Дню Космонавтики, а в детской художественной школе № 1 имени Виктора Сорокина состоится тематическая выставка работ учащихся «Иные миры». 10 апреля викторину «Вперед к звездам» для участников постоянно действующих объединений организуют в ДК «Матыра». В ближайшие дни в школах пройдут уроки мужества и классные часы на тему «60-летие полета Юрия Гагарина в Космос». А 11 апреля липецкие школьники присоединятся к Всероссийскому космическому диктанту.







И диктантом «космическая» программа празднования 60-летия полета Юрия Гагарина не ограничивается.







«Тотальный диктант»



10 апреля липчане могут принять участие в акции добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант».







Прививочная кампания



В эти выходные ветеринары будут бесплатно прививать от бешенства домашних животных в районах Центрального рынка, хлебозавода №3, Студеновского рудоуправления, Ниженки, в поселках Новая Жизнь и Тракторостроителей. Справки по телефону 77-56-62.



Звёзды против авиаторов



Хоккейный клуб авиацентра «Авиатор» сразится с командой «Звёздный десант». Её участники – артисты кино, эстрады, легенды спорта, политические деятели, представители силовых структур РФ. Игра будет проходить 10 апреля в спортивном комплексе «Звёздный» с 16:00.







Прививка от COVID-19



В субботу, 10 апреля с 10:00 до 14:00 мобильный прививочный пункт будет работать на площадке перед гипермаркетом «Линия». В составе бригады всегда присутствует врач, который осматривает граждан перед вакцинацией, измеряет им давление, температуру и уровень насыщения крови кислородом. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт.



Полезная лекция



Если вам интересно, как получить визу в США и сэкономить на путешествии в Штаты, можно заглянуть на лекцию знаменитого туриста Антона Кротова.







Бесплатный спектакль



В воскресенье театр «Квадрат Малевича» приглашает липчан в библиотеку на спектакль «Этот синий апрель». Это работа писателя, драматурга и режиссера Бориса Бужора. В центре произведения судьба Гоши Панфилова – ребёнка, выросшего в одном из самых криминальных районов Москвы 1927 года, героя войны, писателя, поэта и музыканта. Начало в 16:00.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Есенинская библиотека (@eseninka_cgb48) В пятницу в Липецке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем на улице будет от +7 до +9 градусов. В выходные осадки маловероятны.9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.В Липецке начался ремонт улицы Филипченко. Подрядчику предстоит срезать все старое покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также привести в порядок пешеходные дорожки и тротуары, отремонтировать более 60 дорожных знаков и обновить более километра разметки.Блогер Виктория делится своим рецептом творожной запеканки с изюмом, которая не навредит фигуре.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Практический этап региональной акции по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» состоится 9 апреля в спортивном зале УГИБДД УМВД России по Липецкой области. После фильтра первого теоретического этапа к фигурному вождению велосипеда допущены пять команд – города Ельца, Задонского, Измалковского, Лев-Толстовского и Усманского районов. В пятницу на специально оборудованной препятствиями площадке участникам команд предстоит продемонстрировать виртуозное умение управлять велосипедом.В пятницу эксперты завершат оценку концепций фирменного стиля Липецка. Победивший брендбук будет определять основные цветовое и графическое решения, которые станут основой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламы.10 апреля планируют завершить опрос , посвященный озеленению и благоустройству общественных пространств Липецка. Респондентам нужно ответить на 12 вопросов. Липчанам предлагают оценить изменения в благоустройстве города за последние два года, выбрать приоритетный вид озеленения, а также оценить качество озеленения района, в котором они проживают.9 апреля в ДК «Сокол» проведут онлайн-викторину ко Дню Космонавтики, а в детской художественной школе № 1 имени Виктора Сорокина состоится тематическая выставка работ учащихся «Иные миры». 10 апреля викторину «Вперед к звездам» для участников постоянно действующих объединений организуют в ДК «Матыра». В ближайшие дни в школах пройдут уроки мужества и классные часы на тему «60-летие полета Юрия Гагарина в Космос». А 11 апреля липецкие школьники присоединятся к Всероссийскому космическому диктанту.И диктантом «космическая» программа празднования 60-летия полета Юрия Гагарина не ограничивается.10 апреля липчане могут принять участие в акции добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант».В эти выходные ветеринары будут бесплатно прививать от бешенства домашних животных в районах Центрального рынка, хлебозавода №3, Студеновского рудоуправления, Ниженки, в поселках Новая Жизнь и Тракторостроителей. Справки по телефону 77-56-62.Хоккейный клуб авиацентра «Авиатор» сразится с командой «Звёздный десант». Её участники – артисты кино, эстрады, легенды спорта, политические деятели, представители силовых структур РФ. Игра будет проходить 10 апреля в спортивном комплексе «Звёздный» с 16:00.В субботу, 10 апреля с 10:00 до 14:00 мобильный прививочный пункт будет работать на площадке перед гипермаркетом «Линия». В составе бригады всегда присутствует врач, который осматривает граждан перед вакцинацией, измеряет им давление, температуру и уровень насыщения крови кислородом. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт.Если вам интересно, как получить визу в США и сэкономить на путешествии в Штаты, можно заглянуть на лекцию знаменитого туриста Антона Кротова.В воскресенье театр «Квадрат Малевича» приглашает липчан в библиотеку на спектакль «Этот синий апрель». Это работа писателя, драматурга и режиссера Бориса Бужора. В центре произведения судьба Гоши Панфилова – ребёнка, выросшего в одном из самых криминальных районов Москвы 1927 года, героя войны, писателя, поэта и музыканта. Начало в 16:00.