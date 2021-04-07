За покушение на рекламный баннер будут судить

В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в Липецке будут судить 23-летнего автослесаря и 24-летнего безработного за попытку уничтожения рекламного баннера. Хулиганская идея родилась в головах друзей в ходе вечерних посиделок в одной из квартир на улице Агрономической.



По версии следствия, в ночь с 30 ноября на 1 декабря прошлого года двое нетрезвых молодых людей с бутылкой бензина в руках из подошли к торговому павильону в ряду из шести павильонов на площади Мира, 4а, в котором располагался сервис по ремонту сотовых телефонов, облили бензином размещенный на нем рекламный баннер с надписью «Мастер сервис» размером 3 на 2 метра и подожгли его с помощью зажигалки. При этом огонь не смог распространиться из-за погодных условий. После этого мужчины попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.



Как выяснилось, баннер был совсем новый и провисел не более 10 дней. Его изготовление обошлось в 2609 рублей. А вот если бы сгорел павильон — то он стоил уже гораздо дороже, по разным оценкам от 353 тысяч до 4 миллионов рублей. Но по счастливому стечению обстоятельств, уцелело и то, и другое, и владельцу вообще никакой ущерб причинён не был.



Владелец павильона и его работники со злоумышленниками знакомы не были. На очной ставке мужчины сказали, что просто хотели «вымахнуться» и были пьяные.



Теперь молодых людей будут судить по части З статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Молодым людям грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.