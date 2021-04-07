Происшествия
43 минуты назад
За покушение на рекламный баннер будут судить
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В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в Липецке будут судить 23-летнего автослесаря и 24-летнего безработного за попытку уничтожения рекламного баннера. Хулиганская идея родилась в головах друзей в ходе вечерних посиделок в одной из квартир на улице Агрономической.
По версии следствия, в ночь с 30 ноября на 1 декабря прошлого года двое нетрезвых молодых людей с бутылкой бензина в руках из подошли к торговому павильону в ряду из шести павильонов на площади Мира, 4а, в котором располагался сервис по ремонту сотовых телефонов, облили бензином размещенный на нем рекламный баннер с надписью «Мастер сервис» размером 3 на 2 метра и подожгли его с помощью зажигалки. При этом огонь не смог распространиться из-за погодных условий. После этого мужчины попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
Как выяснилось, баннер был совсем новый и провисел не более 10 дней. Его изготовление обошлось в 2609 рублей. А вот если бы сгорел павильон — то он стоил уже гораздо дороже, по разным оценкам от 353 тысяч до 4 миллионов рублей. Но по счастливому стечению обстоятельств, уцелело и то, и другое, и владельцу вообще никакой ущерб причинён не был.
Владелец павильона и его работники со злоумышленниками знакомы не были. На очной ставке мужчины сказали, что просто хотели «вымахнуться» и были пьяные.
Теперь молодых людей будут судить по части З статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Молодым людям грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, в ночь с 30 ноября на 1 декабря прошлого года двое нетрезвых молодых людей с бутылкой бензина в руках из подошли к торговому павильону в ряду из шести павильонов на площади Мира, 4а, в котором располагался сервис по ремонту сотовых телефонов, облили бензином размещенный на нем рекламный баннер с надписью «Мастер сервис» размером 3 на 2 метра и подожгли его с помощью зажигалки. При этом огонь не смог распространиться из-за погодных условий. После этого мужчины попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
Как выяснилось, баннер был совсем новый и провисел не более 10 дней. Его изготовление обошлось в 2609 рублей. А вот если бы сгорел павильон — то он стоил уже гораздо дороже, по разным оценкам от 353 тысяч до 4 миллионов рублей. Но по счастливому стечению обстоятельств, уцелело и то, и другое, и владельцу вообще никакой ущерб причинён не был.
Владелец павильона и его работники со злоумышленниками знакомы не были. На очной ставке мужчины сказали, что просто хотели «вымахнуться» и были пьяные.
Теперь молодых людей будут судить по части З статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Молодым людям грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
9 711
Сентябрь скоро
Надо же
Безмасочник
Дурдом продолжается
Липецк
Фобос
Владимир Владимирович
Патриот Липецка
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