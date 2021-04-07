Происшествия

43 минуты назад

За покушение на рекламный баннер будут судить

9 711
#поджог #хулиганство
1
За покушение на рекламный баннер будут судить

В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в Липецке будут судить 23-летнего автослесаря и 24-летнего безработного за попытку уничтожения рекламного баннера. Хулиганская идея родилась в головах друзей в ходе вечерних посиделок в одной из квартир на улице Агрономической.

По версии следствия, в ночь с 30 ноября на 1 декабря прошлого года двое нетрезвых молодых людей с бутылкой бензина в руках из подошли к торговому павильону в ряду из шести павильонов на площади Мира, 4а, в котором располагался сервис по ремонту сотовых телефонов, облили бензином размещенный на нем рекламный баннер с надписью «Мастер сервис» размером 3 на 2 метра и подожгли его с помощью зажигалки. При этом огонь не смог распространиться из-за погодных условий. После этого мужчины попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Как выяснилось, баннер был совсем новый и провисел не более 10 дней. Его изготовление обошлось в 2609 рублей. А вот если бы сгорел павильон — то он стоил уже гораздо дороже, по разным оценкам от 353 тысяч до 4 миллионов рублей. Но по счастливому стечению обстоятельств, уцелело и то, и другое, и владельцу вообще никакой ущерб причинён не был.

Владелец павильона и его работники со злоумышленниками знакомы не были. На очной ставке мужчины сказали, что просто хотели «вымахнуться» и были пьяные.

Теперь молодых людей будут судить по части З статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Молодым людям грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
9 711
#поджог #хулиганство
1

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сентябрь скоро

16 минут назад
Хозяин баннера, пиши заявление в полицию и царю, есть шанс урвать с истерички. С зтим нельзя мириться, докажи сам себе, что ты не раб.
ответить

Надо же

24 минуты назад
Эх, а я думала, что на одну истеричку заявление написали..)
ответить

Безмасочник

26 минут назад
Я тоже, как глянул на заголовок, подумал про Уваркину. Но, как говорится, что позволено Юпитеру, не позволено быку.
ответить

Дурдом продолжается

27 минут назад
А Уваркину посадят? Она, не разбираясь, на глазах у всех рвала баннер! А этих за какой-то сраныц баннер на 5 лет? Вы там в уме?
ответить

Липецк

29 минут назад
Странно. Есть куча видео материалов и свидетей, как одна тетка резала банеры. А уголовки нет.
ответить

Фобос

33 минуты назад
Где же комментарии про то, что наш мэр экспрессивно и технично разделалась с баннером?
ответить

Владимир Владимирович

33 минуты назад
Помните как Уваркина срывала рекламный баннер!
ответить

Патриот Липецка

33 минуты назад
ghost, вы не понимаете. Это другое.
ответить

ghost

37 минут назад
а Уваркину будут судить за уничтожение чужого баннера ????
ответить

Еще в рубрике

Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге
#подлог
1
Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге

32 минуты назад

Происшествия
18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС
#ДПС #насилие
15
18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС

сегодня, 13:03

Происшествия
В Липецке появился секс-шантажист?
#шантаж
19
В Липецке появился секс-шантажист?

сегодня, 12:30

Происшествия
Трое липчан «заработали» на автоподставе судимость
#мошенничество #автоподстава #ДТП
5
Трое липчан «заработали» на автоподставе судимость

сегодня, 11:36

Происшествия
Бывших участковых будут судить за наркотики, служебный подлог, клевету и заведомо ложный донос
#наркотики #подлог #клевета
16
Бывших участковых будут судить за наркотики, служебный подлог, клевету и заведомо ложный донос

сегодня, 11:28

Происшествия
Юлия Брунцева не хочет сидеть 8 лет в колонии
#смертельное ДТП #авария #Брунцева
53
Юлия Брунцева не хочет сидеть 8 лет в колонии

сегодня, 11:11

Происшествия