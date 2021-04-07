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17 минут назад
В Подмосковье женщина готовила яичницу на Вечном огне
Её задержали полицейские
В подмосковном Пушкине задержана женщина 1956 года рождения, готовившая себе еду на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать».
Было возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
В ходе допроса женщина сказала, что ей была «нужна горячая еда».
"Привыкли питаться не в ресторане, а общественное питание, так приучили, завтрак, обед и ужин, — пояснила женщина и безапелляционно заявила. — Мне нужна горячая еда!" - приводит ее слова "Вести.ру".
Видеозапись с неизвестной женщиной, готовящей еду на Вечном огне, была опубликована в различных Telegram-каналах. После этого полиция начала проверку.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
В ходе допроса женщина сказала, что ей была «нужна горячая еда».
"Привыкли питаться не в ресторане, а общественное питание, так приучили, завтрак, обед и ужин, — пояснила женщина и безапелляционно заявила. — Мне нужна горячая еда!" - приводит ее слова "Вести.ру".
Видеозапись с неизвестной женщиной, готовящей еду на Вечном огне, была опубликована в различных Telegram-каналах. После этого полиция начала проверку.