В России

17 минут назад

В Подмосковье женщина готовила яичницу на Вечном огне

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В Подмосковье женщина готовила яичницу на Вечном огне

Её задержали полицейские

В подмосковном Пушкине задержана женщина 1956 года рождения, готовившая себе еду на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать».

Было возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В ходе допроса женщина сказала, что ей была «нужна горячая еда».

"Привыкли питаться не в ресторане, а общественное питание, так приучили, завтрак, обед и ужин, — пояснила женщина и безапелляционно заявила. — Мне нужна горячая еда!" - приводит ее слова "Вести.ру".

Видеозапись с неизвестной женщиной, готовящей еду на Вечном огне, была опубликована в различных Telegram-каналах. После этого полиция начала проверку.
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