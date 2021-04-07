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53 минуты назад
Верховный суд предложил законопроект для защиты жертв домашнего насилия
Законодательная инициатива уже одобрена для внесения в Госдуму
Верховный суд предложил защитить жертв домашнего насилия путем отмены практики частного обвинения в судах.
Речь идет о процедуре, при которой заявление мировому судье подает сама жертва, сообщает НТВ. Она же должна собрать доказательства против человека, которого обвиняет в применении силы, и самостоятельно выступить в суде в роли обвинителя.
В Верховном суде объясняют, что в таком случае фактически отсутствует стадия предварительного расследования, а обязанность потерпевших самостоятельно поддерживать обвинение в суде не отвечает защите прав человека, его здоровья и достоинства. Кроме того, это не помогает бороться с домашним насилием. В связи с этим предлагается освободить жертв домашнего насилия от необходимости самим выступать обвинителями.
Инициатива направлена на перевод дел о рукоприкладстве и клевете из частного обвинения в частно-публичное. В пояснении к законопроекту отмечается, что к делам частного обвинения сейчас относятся три состава преступлений — "Причинение легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств" (статья 115 часть 1), "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние" (статья 116 прим.1) и "Клевета без отягчающих обстоятельств" (статья 128 прим.1 часть 1).
После вступления изменений в силу полиция будет возбуждать такие дела по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Решение о прекращении дел в связи с примирением сторон будет приниматься с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. В Верховном суде считают, что изменения повысят эффективность предупреждения семейно-бытового насилия.
Речь идет о процедуре, при которой заявление мировому судье подает сама жертва, сообщает НТВ. Она же должна собрать доказательства против человека, которого обвиняет в применении силы, и самостоятельно выступить в суде в роли обвинителя.
В Верховном суде объясняют, что в таком случае фактически отсутствует стадия предварительного расследования, а обязанность потерпевших самостоятельно поддерживать обвинение в суде не отвечает защите прав человека, его здоровья и достоинства. Кроме того, это не помогает бороться с домашним насилием. В связи с этим предлагается освободить жертв домашнего насилия от необходимости самим выступать обвинителями.
Инициатива направлена на перевод дел о рукоприкладстве и клевете из частного обвинения в частно-публичное. В пояснении к законопроекту отмечается, что к делам частного обвинения сейчас относятся три состава преступлений — "Причинение легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств" (статья 115 часть 1), "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние" (статья 116 прим.1) и "Клевета без отягчающих обстоятельств" (статья 128 прим.1 часть 1).
После вступления изменений в силу полиция будет возбуждать такие дела по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Решение о прекращении дел в связи с примирением сторон будет приниматься с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. В Верховном суде считают, что изменения повысят эффективность предупреждения семейно-бытового насилия.