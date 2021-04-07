Липецкие агропромышленники получат 478 млн рублей

Среди производителей сахара-песка и подсолнечного масла распределили около 9 млрд рублей субсидий правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Так предприятиям частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции.



В рамках распоряжения предприятия АПК Липецкой области получат 478,4 млн рублей субсидии. Самый крупный транш среди регионов Центрального Черноземья поступит в Воронежскую область — 1,6 млрд рублей. 963 млн рублей получат производители сахара и масла из Белгородской области. В Курскую область отправят на субсидии 284 млн рублей, в Тамбовскую — 392 млн рублей.



Субсидии получат те предприятия, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара.



Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов, отмечают в кабинете министров.



