Общество

28 минут назад

Липецкие агропромышленники получат 478 млн рублей

1 173
#субсидии #сельское хозяйство
Липецкие агропромышленники получат 478 млн рублей

Среди производителей сахара-песка и подсолнечного масла распределили около 9 млрд рублей субсидий правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Так предприятиям частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции.

В рамках распоряжения предприятия АПК Липецкой области получат 478,4 млн рублей субсидии. Самый крупный транш среди регионов Центрального Черноземья поступит в Воронежскую область — 1,6 млрд рублей. 963 млн рублей получат производители сахара и масла из Белгородской области. В Курскую область отправят на субсидии 284 млн рублей, в Тамбовскую — 392 млн рублей.

Субсидии получат те предприятия, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара.

Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов, отмечают в кабинете министров.

1 173
#субсидии #сельское хозяйство

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

12 минут назад
По 46 р. сахар и 110 масло и ещё им какую-то субсидию. Что это такое?
ответить

Еще в рубрике

Бюст Юрия Гагарина сегодня вывезут из лесного массива под Липецком
#Гагарин #бюст #День космонавтики
Бюст Юрия Гагарина сегодня вывезут из лесного массива под Липецком

54 минуты назад

Общество
На ремонт городской бани готовы потратить 35 млн рублей
#ремонт #тендер #баня
7
На ремонт городской бани готовы потратить 35 млн рублей

сегодня, 11:49

Общество
Мэром Симферополя стал уроженец Липецкой области
#мэр #Симферополь #Демидов
11
Мэром Симферополя стал уроженец Липецкой области

сегодня, 11:32

Общество
Липецкий магазин оштрафовали за сомнительное мясо
#штраф #торговля #мясо
5
Липецкий магазин оштрафовали за сомнительное мясо

сегодня, 10:32

Общество
В Липецкой области посадят 4 миллиона деревьев и кустарников
#лес #экология
5
В Липецкой области посадят 4 миллиона деревьев и кустарников

сегодня, 10:28

Общество
Пруд в липецком зоопарке украсит ящер
#зоопарк
8
Пруд в липецком зоопарке украсит ящер

сегодня, 10:19

Общество