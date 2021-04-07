Бюст Юрия Гагарина сегодня вывезут из лесного массива под Липецком

У заброшенного бюста Гагарина — новый собственник.

Напомним, инициативная группа липчан обратилась в администрацию Липецка с просьбой перенести бюст Юрия Гагарина, который находится в лесном массиве на территории разрушенного пионерского лагеря «Комета» под Липецком, в другое место, например, на улицу Космонавтов в районе пересечения с улицей Филипченко.



Общественники хотели успеть торжественно открыть новый памятник ко Дню космонавтики — тем более, что в этом году будет отмечаться 60-летие полета в космос Юрия Гагарина. Переноса бюста Гагарина время от времени добиваются с предыдущей юбилейной даты — с 2011 года. Но на этот раз из мэрии пришёл ответ, что рассматривать инициативу со 177 подписями липчан за перенос бюста будут только, если к этому обращению приложат заявление собственника бюста. Собственник бюста нашёлся, и сегодня он передал права на бюст Геннадию Платонову.



- Прежний собственник бюста Юрия Гагарина Сергей Ситников сегодня официально оформил на меня дарственную на этот монумент, и мы очень благодарны ему за этот благородный бескорыстный поступок, - сообщил GOROD48 Геннадий Платонов. - Теперь, когда мы получили эту бумагу, подтверждающую моё право на собственность, мы снова будем обращаться в мэрию Липецка и просить разрешение на установку памятника в новом месте. А уже сегодня мы собираемся вывезли бюст Гагарина из лесного массива и отправить его на реставрацию.



Уже понятно, что к 12 апреля дальнейшая судьба бюста Гагарина не решится - остаётся совсем мало времени. Но на юбилейную дату у общественников теперь новые планы: они собираются привезти уже отреставрированный бюст на улицу Филипченко, сфотографировать его там и эти снимки предоставить в администрацию в качестве проекта будущего монумента.