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COVID-сертификат можно будет привязать к загранпаспорту

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COVID-сертификат можно будет привязать к загранпаспорту

Для этого данные необходимо указать в личном кабинете на портале "Госуслуг"

Сертификат о вакцинации от коронавируса, формируемый на портале госуслуг, будет привязан к заграничному паспорту после завершения тестирования и внесения пользователем соответствующих данных. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Пока в сертификате содержатся данные российского паспорта. И из-за того, что в переведенном на английский язык сертификате указаны данные российского паспорта, его нельзя будет использовать для поездок за рубеж, передает Интерфакс.

"Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг",- рассказал Качанов.

Европейские власти обсуждают возможность путешествий с ковидными паспортами или сертификатами вакцинации, подтверждающими наличие прививки от COVID-19. "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе.
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