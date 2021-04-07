сегодня, 11:56
В МВД разъяснили детали возможных изменений в российских паспортах
Россиянам не потребуется получать новый паспорт в случае изменения последней страницы документа, где содержится памятка владельцу.
В конце марта была опубликована законодательная инициатива с предложением дополнить памятку на 20-й странице удостоверения личности, в частности, разместить информацию о положениях, связанных с выдачей и заменой документа. Помимо этого авторы закона предлагают продлить срок действия паспорта на 30 дней с момента наступления 20 и 45 лет, когда документ необходимо поменять, - передает РИА Новости.
Кроме того, указывается причина, по которой паспорт признается недействительным, напоминается о необходимости бережно хранить документ и о запрете на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев), а также определяются сроки действия: россияне должны получать паспорт в 14, 20 и 45 лет.
Сейчас там говорится о том, что паспорт — это основной документ гражданина и что россияне обязаны владеть им с 14 лет; по желанию туда можно внести отметки о группе крови и резус-факторе.
МВД планирует дополнить эти положения напоминанием о том, что владелец паспорта ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет.
При этом паспорт будет считаться действительным на срок его замены: в течение 30 дней после 20- и 45-летия.