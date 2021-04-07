На ремонт городской бани готовы потратить 35 млн рублей

Капитальное обновление запланировали зданию в Ельце.

Управление капитального строительства Ельца объявило электронный аукцион на капитальный ремонт городской бани. Ее здание расположено на улице 9 декабря. На капитальный ремонт бани готовы потратить до 35 млн рублей.Фото: Яндекс.ПанорамаЗдание бани было построено в 1985 году. Последний раз ремонт там делали в 2016 году. Проект капитального ремонта бани разработали в 2020 году. В нем, помимо обновления внутренних помещений, предусмотрели значительный ремонт облика здания.Электронный аукцион на капитальный ремонт бани запланирован на 12 апреля. При успешном завершении торгов победивший подрядчик приступит к работам в течение семь дней с момента заключения контракта. В ходе капитального ремонта обновят системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, освещение, пожарную сигнализацию, автоматическое вентилирование, электропроводку, газоснабжение, отремонтируют котельную, а также обновят помещения.Капитальный ремонт планируют завершить к 20 августа 2021 года.