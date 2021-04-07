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На ремонт городской бани готовы потратить 35 млн рублей

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#ремонт #тендер #баня
На ремонт городской бани готовы потратить 35 млн рублей

Капитальное обновление запланировали зданию в Ельце.

Управление капитального строительства Ельца объявило электронный аукцион на капитальный ремонт городской бани. Ее здание расположено на улице 9 декабря. На капитальный ремонт бани готовы потратить до 35 млн рублей.

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Фото: Яндекс.Панорама

Здание бани было построено в 1985 году. Последний раз ремонт там делали в 2016 году. Проект капитального ремонта бани разработали в 2020 году. В нем, помимо обновления внутренних помещений, предусмотрели значительный ремонт облика здания.

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Электронный аукцион на капитальный ремонт бани запланирован на 12 апреля. При успешном завершении торгов победивший подрядчик приступит к работам в течение семь дней с момента заключения контракта. В ходе капитального ремонта обновят системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, освещение, пожарную сигнализацию, автоматическое вентилирование, электропроводку, газоснабжение, отремонтируют котельную, а также обновят помещения.

Капитальный ремонт планируют завершить к 20 августа 2021 года.
7 1094
#ремонт #тендер #баня

Комментарии (7)

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Алькаш

24 минуты назад
Аквадискотека и казино будут?
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Житель

27 минут назад
А в Лебедяни когда сделают капитальный ремонт бани,здание гораздо старше ,чем в Ельца, почему у нас в городе никому ничего не надо ведь здесь тоже люди живут,зачем нам лавочки за семьдесят миллионов,отремонтируйте баню как в ЕЛЕНА А когда в Лебедяни отремонтируйте капитально баню,здание гораздо старше чем в Ельца, почему в Лебедяни все так запущено,здесь же тоже люди живут пока,не все ещё вымерли
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НикНик

30 минут назад
Ничего нового,очередная схема. В 16 году ремонтировали же.Нормально,чё,можно капремонт каждые 5 лет делать. А вообще,нормальный частник за 35 млн.две-три аналогичных бани построил бы с нуля. Или,всё-таки будут золотые унитазы?
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Елена

32 минуты назад
Когда откроется баня на Неделина в Липецке?
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Дана

32 минуты назад
Елец, ну каа оьычно у нас вся Россия купи продай
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Дана

33 минуты назад
Ну можно было и по меньше потратить на баню, или очередное отмывание денег в чем я больше чем уверенна
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Елец

47 минут назад
Короче, опять отмоют бабки, а пара не будет и тэны не поменяют... Печаль!!! Плесень старая через неделю вылезит?! Это капремонт?! Под кого этот тендер?
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