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40 минут назад

В Белгороде мужчина задушил бывшую девушку и оставил её тело на скамейке

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В Белгороде мужчина задушил бывшую девушку и оставил её тело на скамейке

Ссора переросла в убийство

В Белгороде на улице нашли тело молодой женщины. Об этом сообщает МОЁ-Белгород со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Белгородской области.

ЧП случилось 5 апреля. Вечером в полицию позвонила неравнодушная женщина, сообщившая, что на улице Центральной на скамейке возле одного из подъездов лежит женщина без признаков жизни. Практически тут же в полицию обратился отец погибшей. Мужчина беспокоился из-за того, что его дочь перестала выходить на связь после серьезной ссоры с бывшим возлюбленным. Полицейские выехали на место и поняли, что смерть была насильственной.

Следователи установили, что вечером 5 апреля пьяный подозреваемый пришёл к женщине, с которой у него раньше были отношения и которая запретила ему приходить домой, хотя раньше некоторое время они жили вместе . Он её заревновал, и они поссорились. Девушка не захотела возобновлять отношения, и ссора переросла в убийство — мужчина задушил её во дворе и оставил тело на скамейке. Затем он сбежал, но полицейские быстро задержали его на съёмной квартире.

Подозреваемый признался в содеянном. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте. За убийство жителю ближнего зарубежья грозит до 15 лет тюрьмы.
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