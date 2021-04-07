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40 минут назад
В Белгороде мужчина задушил бывшую девушку и оставил её тело на скамейке
Ссора переросла в убийство
В Белгороде на улице нашли тело молодой женщины. Об этом сообщает МОЁ-Белгород со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Белгородской области.
ЧП случилось 5 апреля. Вечером в полицию позвонила неравнодушная женщина, сообщившая, что на улице Центральной на скамейке возле одного из подъездов лежит женщина без признаков жизни. Практически тут же в полицию обратился отец погибшей. Мужчина беспокоился из-за того, что его дочь перестала выходить на связь после серьезной ссоры с бывшим возлюбленным. Полицейские выехали на место и поняли, что смерть была насильственной.
Следователи установили, что вечером 5 апреля пьяный подозреваемый пришёл к женщине, с которой у него раньше были отношения и которая запретила ему приходить домой, хотя раньше некоторое время они жили вместе . Он её заревновал, и они поссорились. Девушка не захотела возобновлять отношения, и ссора переросла в убийство — мужчина задушил её во дворе и оставил тело на скамейке. Затем он сбежал, но полицейские быстро задержали его на съёмной квартире.
Подозреваемый признался в содеянном. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте. За убийство жителю ближнего зарубежья грозит до 15 лет тюрьмы.
ЧП случилось 5 апреля. Вечером в полицию позвонила неравнодушная женщина, сообщившая, что на улице Центральной на скамейке возле одного из подъездов лежит женщина без признаков жизни. Практически тут же в полицию обратился отец погибшей. Мужчина беспокоился из-за того, что его дочь перестала выходить на связь после серьезной ссоры с бывшим возлюбленным. Полицейские выехали на место и поняли, что смерть была насильственной.
Следователи установили, что вечером 5 апреля пьяный подозреваемый пришёл к женщине, с которой у него раньше были отношения и которая запретила ему приходить домой, хотя раньше некоторое время они жили вместе . Он её заревновал, и они поссорились. Девушка не захотела возобновлять отношения, и ссора переросла в убийство — мужчина задушил её во дворе и оставил тело на скамейке. Затем он сбежал, но полицейские быстро задержали его на съёмной квартире.
Подозреваемый признался в содеянном. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте. За убийство жителю ближнего зарубежья грозит до 15 лет тюрьмы.