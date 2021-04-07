Общество

сегодня, 10:28

В Липецкой области посадят 4 миллиона деревьев и кустарников

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#лес #экология
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В Липецкой области посадят 4 миллиона деревьев и кустарников

Посадочный материал хранят в снежных кучах.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, государственные лесхозы приступили к проведению весенних работ на землях лесного фонда и созданию защитных лесных насаждений на малопродуктивных землях сельхозназначения.

В лесных питомниках приступили к выкопке стандартного посадочного материала древесно-кустарниковых пород. Весь посадочный материал после выкопки будет размещен на хранение в снежных кучах, что позволит исключить потери его качества и будет способствовать хорошей приживаемости создаваемых лесных культур. Всего будет выкопано около 4 миллиона штук сеянцев древесно-кустарниковых пород.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в этом году посадят 339 гектаров лесных культур и 306 гектаров защитных лесных насаждений. Также собираются провести дополнение ранее созданных лесных культур на площади 817 гектаров.

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#лес #экология
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Комментарии (2)

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Дело

34 минуты назад
нужное. Еще бы написали где будут сажать и сколько га.
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Артурчик

49 минут назад
Кто будет вести подсчёт кустарников.
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