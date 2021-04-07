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сегодня, 10:19

Пруд в липецком зоопарке украсит ящер

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#зоопарк
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Пруд в липецком зоопарке украсит ящер

В липецком зоопарке обновят пруд для водоплавающих птиц, сообщает пресс-служба мэрии. Пруд почистят,  расширят смотровую площадку и установят живую фигуру тираннозавра.

Как рассказал директор зоопарка Александр Осипов, этой весной пройдет целый перечень работ по благоустройству пруда. Дно пруда уже очищено от ила. Сейчас проводится дезинфекция дна — его пересыпают его хлорной известью из расчёта 150 килограмм смеси на гектар земли. Ведущий ветврач зоопарка Владимир Аксёнов заверяет: для птиц такая процедура абсолютно безвредна и более того — привычна — обеззараживание проводится один раз в год. 
 
- Мы решили, что раз уж привели в порядок дно, спустили воду, нужно заняться и внешним видом водоёма. Нашли подрядчика, который выполнит укрепление берегов и расширит смотровую площадку: посетители смогут гулять вдоль пруда, - сообщил Александр Осипов.
 
На время работ большинство птиц пересадили в другие вольеры, чтобы шум от стройки не вызывал у пернатых стресс. 
 
Обновлённый пруд украсит фигура тираннозавра высотой три и длиной десять метров. Оживший ящер будет издавать грозный рык, двигать головой и хвостом. В зоопарке надеются, что динозавр станет одним из любимых фотообъектов липчан всех возрастов. Важно, что разрешение на установку дали зоологи, с учётом того, что громкость рычания будет умеренной и не напугает птиц.
 
Планируется, что первые результаты работы липчане увидят уже к лету, а весь комплекс благоустройства продлится до осени.

Фото пресс-служба администрации Липецка.
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#зоопарк
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Комментарии (3)

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Елена

7 минут назад
Молодец Осипов ! Хороший руководитель !
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Алькаш

10 минут назад
Лучше Дуремара!Он нам ближе,чем ящер.И на водоёме работал.
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Федя

20 минут назад
Куда карпов дели?
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