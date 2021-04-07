сегодня, 10:19
Пруд в липецком зоопарке украсит ящер
В липецком зоопарке обновят пруд для водоплавающих птиц, сообщает пресс-служба мэрии. Пруд почистят, расширят смотровую площадку и установят живую фигуру тираннозавра.
- Мы решили, что раз уж привели в порядок дно, спустили воду, нужно заняться и внешним видом водоёма. Нашли подрядчика, который выполнит укрепление берегов и расширит смотровую площадку: посетители смогут гулять вдоль пруда, - сообщил Александр Осипов.
На время работ большинство птиц пересадили в другие вольеры, чтобы шум от стройки не вызывал у пернатых стресс.
Обновлённый пруд украсит фигура тираннозавра высотой три и длиной десять метров. Оживший ящер будет издавать грозный рык, двигать головой и хвостом. В зоопарке надеются, что динозавр станет одним из любимых фотообъектов липчан всех возрастов. Важно, что разрешение на установку дали зоологи, с учётом того, что громкость рычания будет умеренной и не напугает птиц.
Планируется, что первые результаты работы липчане увидят уже к лету, а весь комплекс благоустройства продлится до осени.
Фото пресс-служба администрации Липецка.
Елена
Алькаш
Федя