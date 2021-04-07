Общество
14 минут назад
Долгострой возле полиции никто не купил
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Аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих забрать недостроенное здание и землю.
Региональное управление имущественных и земельных отношений подвело итоги аукциона на продажу долгостроя на улице Циолковского. Долгострой возле отделения полиции предлагали купить за 19 млн рублей. Вместе с недостроенным зданием полагался и участок более чем в 1000 квадратных метров. Торги признаны несостоявшимися, так как на аукцион не поступило ни одной заявки.
Долгострой, который должен был стать зданием бытового обслуживания, готов только на 53%. Он расположен возле библиотеки и отдела полиции на улице Циолковского. Объект незавершенного строительства стал активом региона после того, как у застройщика завершился срок аренды участка под строительство. Долгострой перешел в ведение чиновников в 2018 году по решению суда.
Напомним, что недавно управление земельных отношений успешно завершило торги на долгострой на 50 лет НЛМК. Недостроенный торговый центр продали за 53 млн рублей. Долгострой приобрела липецкая компания.
Долгострой, который должен был стать зданием бытового обслуживания, готов только на 53%. Он расположен возле библиотеки и отдела полиции на улице Циолковского. Объект незавершенного строительства стал активом региона после того, как у застройщика завершился срок аренды участка под строительство. Долгострой перешел в ведение чиновников в 2018 году по решению суда.
Напомним, что недавно управление земельных отношений успешно завершило торги на долгострой на 50 лет НЛМК. Недостроенный торговый центр продали за 53 млн рублей. Долгострой приобрела липецкая компания.
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