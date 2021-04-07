Общество

32 минуты назад

Жалобы липчан на маршрутку №308 оказались обоснованы

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#транспорт #автобус
Жалобы липчан на маршрутку №308 оказались обоснованы

Перевозчик рассказал о своих проблемах. Пассажиры могут воспользоваться дублирующим муниципальным маршрутом.

В редакцию GOROD48 обратились пассажиры, которые пожаловались на работу коммерческого маршрута №308. Пассажиры заверяют, что эту маршрутку дождаться на остановке нереально, и предполагают, что перевозчик отказался обслуживать направление. В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что жалобы пассажиров на корректность работы коммерческого маршрута обоснованы, но перевозчик продолжает работу.

- Как сообщили перевозчики, случаи несоблюдения и увеличения интервалов движения автобусов на данном маршруте были обусловлены сходами транспортных средств с линии по техническим неисправностям, а также автомобильными заторами на улично-дорожной сети областного центра. Городским департаментом транспорта предприятиям «АПТ ВОА» и «Автотранс ВОА», обслуживающим маршрут №308, поручено принять меры по обеспечению работы автобусов на линии в соответствии с действующим расписанием, - сообщили в мэрии Липецка. - Кроме того, в целях осуществления стабильной работы по организации транспортного обслуживания населения, специалистами департамента будет проведен мониторинг работы данных маршрутов.

При этом маршрут №8 работает по аналогичной схеме, что позволяет пассажирам добираться до пункта назначения, добавили в городской администрации.
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#транспорт #автобус

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