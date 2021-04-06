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24 минуты назад

Сторонников Навального задержали у его колонии

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#Навальный

Сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию с требованием предоставить ему врачебную помощь.

Полиция начала проводить задержания у колонии во Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный, - передает РИА Новости.

Задержаны глава "Альянса врачей" (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) и личный врач оппозиционера Анастасия Васильева и журналисты телеканала CNN.

Около 15:00 полицейские стали требовать собравшихся у ИК №2 в Покрове разойтись, так как они препятствовали работе спецучреждения и проезду автотранспорта.

Васильева отказалась исполнять требование, после чего полицейские проводили ее к автозаку. После этого также отвели в автозак оператора CNN и корреспондента телеканала Мэттью Чанса, так как у них не было при себе пресс-карт и жилетов с надписью "Пресса".

"Началось. Подогнали автозаки, погрузили Анастасию Васильеву, главу юрслужбы Александра Генералова, двух членов профсоюза из Перми. Дополнительно Дмитрия, хотя он ехал освещать акцию", - говорится в Твиттере команды Анастасии Васильевой.

"Великий город Покров. Анастасию Васильеву, — врача, которая приехала осмотреть пациента, — ведут в автозак", - написано в Твиттере.

Ранее стало известно, что Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у него выявили высокую температуру. В Кремле отметили, что, если заключенный действительно болен, ему обеспечат должное лечение. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что о "каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может".
52
#Навальный

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