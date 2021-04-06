В России
42 минуты назад
В российской армии началась проверка боеготовности
В российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боевой готовности.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале плановых контрольных проверок боевой готовности в российских Вооруженных силах.
"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — рассказал Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.
Министра потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".
В период с 6 по 30 апреля будет оценен уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности, - говорится на сайте Минобороны РФ.
В ходе проверки управлений соединений, воинских частей и подразделений основной упор будет сделан на проверку овладения военнослужащими практических навыков, в соответствии со своими должностными обязанностями, необходимыми для выполнения различных учебно-боевых задач.
Кроме того, будет проверено обустройство полигонов и объектов инфраструктуры военных городков.
Всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, - уточнили в военном ведомстве.
Проверки пройдут во всех военных округов и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.
"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — рассказал Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.
Министра потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".
В период с 6 по 30 апреля будет оценен уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности, - говорится на сайте Минобороны РФ.
В ходе проверки управлений соединений, воинских частей и подразделений основной упор будет сделан на проверку овладения военнослужащими практических навыков, в соответствии со своими должностными обязанностями, необходимыми для выполнения различных учебно-боевых задач.
Кроме того, будет проверено обустройство полигонов и объектов инфраструктуры военных городков.
Всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, - уточнили в военном ведомстве.
Проверки пройдут во всех военных округов и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.