В России

37 минут назад

Число киберпреступлений за прошлый год выросло на 73,4%

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Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в прошлом году выросло на 73,4%, сообщил в интервью «Известиям» замминистра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Сергей Лебедев. 

«На увеличение количества киберпреступлений не в последнюю очередь повлияли последствия распространения COVID-19. В частности, переход в интернет-пространство многих сфер общественных отношений (в том числе онлайн-сделок) в связи с самоизоляцией и удаленным режимом работы. В этом году в той или иной степени такая тенденция сохранится», — отметил он. 

Среди общего числа киберпреступлений почти половина — мошенничества (46,4%), треть — кражи (34%), практически каждое десятое — сбыт наркотических средств (9,2%). В прошлом году было также зарегистрировано 5 978 (1,2%) фактов сбыта поддельных денег или ценных бумаг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). 

«Мы уже наработали способы противодействия этому злу. Активно используются возможности программных комплексов, позволяющих осуществлять сбор и анализ сведений о противоправных действиях», — пояснил Сергей Лебедев. 

В ведомстве занимаются профессиональной подготовкой следователей для работы с этой категорией преступлений. 
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