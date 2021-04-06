На трех улицах Липецка отключат воду из-за устранения утечки и работ по врезке

7 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 47, 49, 51 по улице Интернациональной и № 10а по улице Пролетарской – ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за врезки по адресу: Интернациональная, 55. Из-за работ по устранению утечки на водоводе отключат холодную воду в здании № 8а ст.2 по улице Железнякова.

Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 09:00 до 16:00 отключат электричество жителям частного сектора улиц Городовикова, Медицинской, Рябиновой, Солнечной, Смирнова. Кроме того, обесточат дома №№ 12, 12а, 14 по улице 6-й Гвардейской дивизии, №№ 11, 13 по улице Краснознаменной, №№ 1, 3, 8 по улице К. Шаталовой, №№ 4, 6 по улице Бачурина. ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.