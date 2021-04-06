Происшествия

сегодня, 15:30

Грязинцу перерезало горло профлистом

5 2948
#Грязи
3
Грязинцу перерезало горло профлистом

Инцидент произошёл у ТРЦ «Айсберг».

В соцсетях обсуждают инцидент в Грязях, который произошёл 4 апреля у ТРЦ «Айсберг». В оживлённом месте заметили мужчину, из шеи которого шла кровь. Комментаторы сразу предположили: молодые люди подрались в кафе, и одному перерезали горло. В полиции эту информацию наотрез опровергли.

По данным GOROD48, ничего криминального у ТРЦ «Айсберг» не произошло. Трое подвыпивших молодых людей вышли из развлекательного заведения, и один из них случайно наткнулся на угол профлиста, порезав шею. У него пошла кровь, друзья мужчины сильно испугались и вызвали медиков.

На место выезжали сотрудники «Скорой помощи». Но оказалось, серьёзной травмы у мужчины нет — просто порез. Помощь пострадавшему была оказана на месте.
5 2948
#Грязи
3

Комментарии (5)

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Вл@димир

31 минуту назад
Наткнулся шеей на профлист и проткнул ее углом. А, судя по заголовку, он себе шею от уха до уха перерезал...
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123

48 минут назад
Упал, почувствовал боль в боку, поднявшись увидел на земле осколок бутылки тёмного цвета..
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007 @

сегодня, 16:10
А по утру они проснулись! Это покрытие повредили, по меньшей мере, год назад! Резинки на отвалах стерлись, порвались. Их сняли, новые не поставили, теперь металлом по плитке чистят, а бабло - себе на премии.
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Я

сегодня, 15:44
Animal Planet., согласна полностью.
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Animal Planet.

сегодня, 15:40
Нормально нельзя написать,что за трешовый заголовок?
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