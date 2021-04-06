Происшествия
сегодня, 15:30
Грязинцу перерезало горло профлистом
Инцидент произошёл у ТРЦ «Айсберг».
В соцсетях обсуждают инцидент в Грязях, который произошёл 4 апреля у ТРЦ «Айсберг». В оживлённом месте заметили мужчину, из шеи которого шла кровь. Комментаторы сразу предположили: молодые люди подрались в кафе, и одному перерезали горло. В полиции эту информацию наотрез опровергли.
По данным GOROD48, ничего криминального у ТРЦ «Айсберг» не произошло. Трое подвыпивших молодых людей вышли из развлекательного заведения, и один из них случайно наткнулся на угол профлиста, порезав шею. У него пошла кровь, друзья мужчины сильно испугались и вызвали медиков.
На место выезжали сотрудники «Скорой помощи». Но оказалось, серьёзной травмы у мужчины нет — просто порез. Помощь пострадавшему была оказана на месте.
По данным GOROD48, ничего криминального у ТРЦ «Айсберг» не произошло. Трое подвыпивших молодых людей вышли из развлекательного заведения, и один из них случайно наткнулся на угол профлиста, порезав шею. У него пошла кровь, друзья мужчины сильно испугались и вызвали медиков.
На место выезжали сотрудники «Скорой помощи». Но оказалось, серьёзной травмы у мужчины нет — просто порез. Помощь пострадавшему была оказана на месте.
Вл@димир
123
007 @
Я
Animal Planet.