43-летнего липчанина подозревают в убийстве в Орловской области

Охранника нашли мёртвым 5 апреля.

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в отношении жителя Липецкой области. По версии следствия, вечером 5 апреля 43-летний подозреваемый, находясь на территории сторожевого помещения одного из предприятий в деревне Дубки Ливенского района Орловской области, распивал спиртные напитки в компании со своим 45-летним знакомым, который работал охранником на данном предприятиями. В ходе распития спиртного он поссорился с потерпевшим, и в ходе ссоры нанес ему два ранения ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.





В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.





Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области