Коронавирус

50 минут назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 137 человек

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 137 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 105 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 955 человек выздоровели, 2 589 — лечатся, 561 человек умер, в том числе сегодня четыре человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 556 человек, сегодня сайт сообщил об антирекорде — восемь умерших.

В больницах сегодня находятся 338 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 2 251 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 55 заболевших, на втором месте с большим отрывом Грязинский район — 14, на третьем Лебедянский район — 3. В Добринском и Добровском районах — по 2, в Данковском, Долгоруковском, Задонском, Липецком и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус
2

Комментарии (2)

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весёлый

32 минуты назад
Хоть бы раз написали,сколько больных онкологией и сколько умирает каждый день от неё
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Бордак

40 минут назад
Начался подьем в липецке, потеплело народ начал больше ходить по общественным местам вот и вывод.
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