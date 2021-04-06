За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 137 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 105 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 955 человек выздоровели, 2 589 — лечатся, 561 человек умер, в том числе сегодня четыре человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 556 человек, сегодня сайт сообщил об антирекорде — восемь умерших.

В больницах сегодня находятся 338 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 2 251 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 55 заболевших, на втором месте с большим отрывом Грязинский район — 14, на третьем Лебедянский район — 3. В Добринском и Добровском районах — по 2, в Данковском, Долгоруковском, Задонском, Липецком и Хлевенском районах — по одному заболевшему.