Происшествия

сегодня, 13:58

Автомобиль «Лада Ларгус» сгорел в Хлевенском районе

4 711
#МЧС #пожар
1
Автомобиль «Лада Ларгус» сгорел в Хлевенском районе

Пожар обошелся без пострадавших.

6 апреля в селе Ворон-Лозовка Хлевенского района возле жилого дома загорелся автомобиль «Лада Ларгус». 

WhatsApp Image 2021-04-06 at 13.58.59.jpeg

- В результате пожара повреждены элементы и конструкции автомобиля по всей площади, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания.

WhatsApp Image 2021-04-06 at 13.51.47.jpeg

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, машину тушило одно отделение пожарной охраны. Пострадавших нет.
4 711
#МЧС #пожар
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

для особо тупых

34 минуты назад
цирк, ларгус - это рено логвн
ответить

Вася

37 минут назад
Воробьевские пацаны пошутили может ???
ответить

Липчанин

40 минут назад
Может и поджог
ответить

цирк

сегодня, 14:22
рабочие автоваза устали придумывать разные названия на одну и ту же машину-142 проц
ответить

Еще в рубрике

Грязинцу перерезало горло листом профлиста
#Грязи
Грязинцу перерезало горло листом профлиста

6 минут назад

Происшествия
43-летнего липчанина подозревают в убийстве в Орловской области
#убийство
1
43-летнего липчанина подозревают в убийстве в Орловской области

29 минут назад

Происшествия
37-летняя липчанка собрала с туристов 1,8 миллиона рублей, но на отдых не отправила
#мошенничество #туризм
1
37-летняя липчанка собрала с туристов 1,8 миллиона рублей, но на отдых не отправила

сегодня, 13:47

Происшествия
«Семёрка» выехала на встречку и сбила мопед с двумя подростками
#ДТП
7
«Семёрка» выехала на встречку и сбила мопед с двумя подростками

сегодня, 12:51

Происшествия
Ельчанка показала в магазине пачку денег и ее обокрали на улице
#карманная кража
2
Ельчанка показала в магазине пачку денег и ее обокрали на улице

сегодня, 12:20

Происшествия
44-летняя женщина избила ухажёра дочери
#избиение
26
44-летняя женщина избила ухажёра дочери

сегодня, 12:11

Происшествия