Автомобиль «Лада Ларгус» сгорел в Хлевенском районе

Пожар обошелся без пострадавших.

6 апреля в селе Ворон-Лозовка Хлевенского района возле жилого дома загорелся автомобиль «Лада Ларгус».- В результате пожара повреждены элементы и конструкции автомобиля по всей площади, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, машину тушило одно отделение пожарной охраны. Пострадавших нет.