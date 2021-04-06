Происшествия
сегодня, 13:58
Автомобиль «Лада Ларгус» сгорел в Хлевенском районе
Пожар обошелся без пострадавших.
6 апреля в селе Ворон-Лозовка Хлевенского района возле жилого дома загорелся автомобиль «Лада Ларгус».
- В результате пожара повреждены элементы и конструкции автомобиля по всей площади, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, машину тушило одно отделение пожарной охраны. Пострадавших нет.
- В результате пожара повреждены элементы и конструкции автомобиля по всей площади, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, машину тушило одно отделение пожарной охраны. Пострадавших нет.
для особо тупых
Вася
Липчанин
цирк