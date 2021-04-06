Происшествия

12 минут назад

37-летняя липчанка собрала с туристов 1,8 миллиона рублей, но на отдых не отправила

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#мошенничество #туризм
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37-летняя липчанка собрала с туристов 1,8 миллиона рублей, но на отдых не отправила

По уголовному дело в качестве потерпевших проходят тринадцать человек.

Как сообщает mvdmedia.ru, отделом по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД России по городу Липецку направлено в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении руководителя одной из туристических фирм областного центра - 37-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемая оказывала услуги по бронированию заграничных туров, а также выдаче пакетов документов, необходимых туристам для авиаперёлета и проживания в отелях. В действительности же, она взятые обязательства не выполняла, а обращающимся к ней с претензиями клиентам заявляла, что возникшие проблемы - это исключительно некомпетентность принимающей стороны или ссылалась на другие несуществующие обстоятельства. После того, как несостоявшиеся туристы стали обращаться в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По уголовному дело в качестве потерпевших проходят тринадцать человек. Все они частично или полностью оплатили заграничные путешествия. Общая сумма ущерба составила около 1,8 миллиона рублей. В ходе следственных действий фигурантка признала свою вину и частично возместила пострадавшим причинённый ущерб.

На время расследования женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
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#мошенничество #туризм
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