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57 минут назад
Экс-губернатора Пензенской области оставили под арестом
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Мосгорсуд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции об аресте бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, который 22 марта арестовал уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции, - передает "Интерфакс".
При этом Белозерцев признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей, но подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании, - сообщил ТАСС один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.
"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотэк" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", - рассказал представитель защиты.
Запись телефонных переговоров фигурантов, которая есть в материалах дела, подтверждает, что никто не ставит в зависимость получение Белозерцевым денег и открытие новых складов компаний Шпигеля в Пензенской области, - утверждает адвокат.
По словам адвоката, автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании "Биотэк".
"Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании "Биотэк" и находится в лизинге", - сказал защитник.
Сам экс-губернатор заявил, что "никогда не создавал преференций компании "Биотэк" для работы в регионе. "Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора <...> Как глава региона, я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области", - отметил Белозерцев.
Представитель прокуратуры в суде сообщил, что во время обыска у бывшего чиновника наши предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также деньги, превышающие его официальный доход. Он считает, что отмена ареста невозможна, поскольку не установлены все свидетели и Белозерцев может оказать на них давление.
Губернатора Пензенской области арестовали на 2 месяца по обвинению в коррупции. Он пробудет в СИЗО до 20 мая.
При этом Белозерцев признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей, но подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании, - сообщил ТАСС один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.
"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотэк" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", - рассказал представитель защиты.
Запись телефонных переговоров фигурантов, которая есть в материалах дела, подтверждает, что никто не ставит в зависимость получение Белозерцевым денег и открытие новых складов компаний Шпигеля в Пензенской области, - утверждает адвокат.
По словам адвоката, автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании "Биотэк".
"Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании "Биотэк" и находится в лизинге", - сказал защитник.
Сам экс-губернатор заявил, что "никогда не создавал преференций компании "Биотэк" для работы в регионе. "Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора <...> Как глава региона, я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области", - отметил Белозерцев.
Представитель прокуратуры в суде сообщил, что во время обыска у бывшего чиновника наши предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также деньги, превышающие его официальный доход. Он считает, что отмена ареста невозможна, поскольку не установлены все свидетели и Белозерцев может оказать на них давление.
Губернатора Пензенской области арестовали на 2 месяца по обвинению в коррупции. Он пробудет в СИЗО до 20 мая.
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