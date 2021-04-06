Липчанин отсудил более 450`000 рублей за сорванный отдых в Турции

Мужчине удалось вернуть все сумму, уплаченную за так и не состоявшуюся поездку к морю.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел иск местного туриста к бюро путешествий и туристическому оператору. Мужчина через суд потребовал вернуть ему деньги за путевку в Турцию.



Как указано в материалах суда, в январе 2020 года липчанин купил в местном агентстве путевку в турецкий город Белек. Мужчина и пятеро его попутчиков рассчитывали провести в отеле Cornelia de luxe resort 5* две недели в июле-августе 2020 года. Путевка обошлась в 466 500 рублей, но поездка не состоялась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением запрета на въезд в Турецкую Республику. Турист обратился к агенту и оператору с требованиями о возврате денежных средств, однако денег липчанину не вернули. Тогда потребитель обратился за защитой своих прав в суд.



Ответчики по иску не представили суду доказательств того, что они старались исполнить свои обязательства и предлагали туристу равнозначный отдых. Суд удовлетворил иск потребителя. Агент и оператор должны вернуть липчанину всю сумму за путевку, а также выплатить пошлины.



