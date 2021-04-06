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Разыскиваемой Интерполом Олесе Захаровой предъявили долг в 11,6 млн рублей
В суд на находящуюся в международном розыске липчанку подал конкурсный управляющий компании из строительной империи Михаила Захарова.
По данным GOROD48, долг перед СУ-5 у Олеси Захаровой возник из-за непростых взаимозачетов с третьим лицом. Между кредитором ООО «Родина», предпринимательницей Олесей Захаровой и «СУ-5 Трест Липецкстрой» в 2017 году был заключен договор перевода долга. Олеся Захарова ранее задолжала «Родине» 11,6 млн рублей. Этот долг по трехсторонней договоренности перешел на «СУ-5 Трест Липецкстрой», то есть Захарова должна была выплатить 11,6 млн рублей строительной компании мужа. Но и по сей день СУ-5 денег от Захаровой не увидел. Суд принял иск конкурсного управляющего в производство, его рассмотрят в конце весны.
Напомним, Олеся Захарова также является фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков «Европейского». Бывшая жена Михаила Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.
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