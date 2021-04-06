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Разыскиваемой Интерполом Олесе Захаровой предъявили долг в 11,6 млн рублей

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#долг #банкротство #СУ-5 #Захаров
Разыскиваемой Интерполом Олесе Захаровой предъявили долг в 11,6 млн рублей

В суд на находящуюся в международном розыске липчанку подал конкурсный управляющий компании из строительной империи Михаила Захарова.

Конкурсный управляющий по банкротству ООО «СУ-5 Трест Липецкстрой» заявил иск в адрес Олеси Захаровой, которая вместе с Михаилом Захаровым находится в международном розыске за обман липецких дольщиков. Конкурсный управляющий заявил индивидуальной предпринимательнице иск на 11,6 млн рублей. Он уверен, что именно эту сумму разыскиваемая Интерполом Захарова должна разоренному застройщику по договору от весны 2017 года.

По данным GOROD48, долг перед СУ-5 у Олеси Захаровой возник из-за непростых взаимозачетов с третьим лицом. Между кредитором ООО «Родина», предпринимательницей Олесей Захаровой и «СУ-5 Трест Липецкстрой» в 2017 году был заключен договор перевода долга. Олеся Захарова ранее задолжала «Родине» 11,6 млн рублей. Этот долг по трехсторонней договоренности перешел на «СУ-5 Трест Липецкстрой», то есть Захарова должна была выплатить 11,6 млн рублей строительной компании мужа. Но и по сей день СУ-5 денег от Захаровой не увидел. Суд принял иск конкурсного управляющего в производство, его рассмотрят в конце весны.

Напомним, Олеся Захарова также является фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков «Европейского». Бывшая жена Михаила Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

 Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».

Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.
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#долг #банкротство #СУ-5 #Захаров

Комментарии (5)

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Сумма

6 минут назад
Смех)))
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СУ-5

8 минут назад
Татьяна, не завидуй! Люди умеют жить
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Татьяна

24 минуты назад
Да у неё машина была дороже и тряпки на ней,не смешите народ.
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житель

40 минут назад
Что-то очень не охотно их разыскивают. Подозрительно......
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ха ха ха

51 минуту назад
буржуи прячутся и мечутся по всем щелям , поимев по самые помидоры прогнивший воровской капитализм "эффективным менеджментом". если благополучный СССР ворье разрушало, то гнилой капитализм гниет сам без посторонней помощи. как сказал Маркс - "капитализм несет в себе семя саморазрушения".
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