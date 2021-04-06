Общество

сегодня, 10:39

Детский сад-долгострой в Хлевном сдадут этой весной

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#детский сад
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Детский сад-долгострой в Хлевном сдадут этой весной

Объект должны были сдать в прошлом году, но подрядчик не смог освоить 30 миллионов рублей, и эти деньги вернули в федеральный бюджет.

На этой неделе профильные комитеты облсовета начали рассматривать ежегодный отчет губернатора Игоря Артамонова о социально-экономическом развитии региона в 2020 году.

На первом таком совместном заседании природоохранного комитета облсовета и комитета по вопросам АПК и земельных отношений, в частности, обсуждалась судьба недостроенного в прошлом году в Хлевном детского сада на 30 мест. По словам начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, 30 миллионов рублей, предназначенные на его строительство, так и не были не были освоены. Средства пришлось возвратить в федеральный бюджет. Но в этом году они вернулись в регион. Олег Долгих пообещал, что в конце апреля социально значимый объект будет открыт. Кроме того, из резервного фонда правительства область получила около 600 миллионов рублей на школы в Ключе Жизни Елецкого района и в Лебедяни.

На заседании отмечалось, что все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Доступность дошкольного образования для детей младше 3 лет выросла и составила 95,9 %. В 2020 году была продолжена работа по созданию мест в образовательных организациях. В Липецке на улице 50 лет НЛМК и в Усмани введены в эксплуатацию новые школы на 800 мест каждая. За счет проведения реконструкции появилось 40 новых мест в школе села Лавы Елецкого района. В 2021 году планируется сдача еще двух школ - на 100 мест в селе Пятницкое Измалковского района и на 800 мест в микрорайоне «Европейский» в Липецке.
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#детский сад
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Комментарии (2)

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DGahan

сегодня, 11:10
Коментатор, на ЖелябовА, напротив дома Павлова.
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Коментатор

сегодня, 10:59
И фото детского сада №1, на Желябово.
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