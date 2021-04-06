В новую полилингвальную школу в Липецке уже записались 320 детей

В том числе 77 будущих первоклассников.

В следующем учебном году школа сможет принять 800 детей - 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Строительство образовательного учреждения началось в феврале прошлого года по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».





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Напомним, с 1 сентября планируется открытие многопрофильной полилингвальной школы №34 «Global», расположенной в микрорайоне «Европейский».Предварительная запись учащихся 1-10 классов на обучение в новой школе в 2021-2022 учебном году началась с 1 апреля. Как рассказали GOROD48 в школе №34, туда записались уже около 320 учеников, в том числе 77 будущих первоклассников.- По телефону 26-10-34 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 11.00 ведётся предварительная запись, приём документов начнётся летом после получения школой лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, - сообщили GOROD48 в школе №34.За школой № 34 закреплена следующая территория города Липецка: ул. Минская (четная сторона), ул. Свиридова, д. №№ 2– 14 (четная сторона), ул. Стаханова, от д. № 56, 56/2 – до конца улицы (четная сторона), ул. Кривенкова, д. №№ 35 – 41 (нечетная сторона).По сообщанию пресс-службы мэрии, полилингвальная школа №34 в микрорайоне «Европейский» будет одним из самых оснащённых образовательных учреждений города: например, в актовом зале там установлен восьмиметровый светодиодный экран с разрешением FullHD, профессиональная акустика, сценический свет и интерактивная сенсорная трибуна. Ещё одно необычное, оборудованное по последнему слову техники, школьное пространство – кафетерий. Одна из стен помещения – огромный экран с разрешением 4К. Интерактивная система может использоваться для обучения или подвижных игр. Также известно, что спортивный зал позволит ребятам заниматься не только привычным волейболом, баскетболом, мини-футболом, но и гандболом.Школа будет нацелена на углубленное изучение гуманитарных дисциплин. Поэтому даже для учителей нелингвистических направлений приветствуется знание иностранных языков.