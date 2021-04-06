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В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об обнаружении в России 81 случая заражения новым британским штаммом и 6 случаях заболевания южноафриканским штаммом коронавируса.
"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи - завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", - заявила главный санитарный врач страны.
Попова отметила, что британский штамм распространен мало благодаря ограничительным мерам для противодействия распространению коронавируса внутри страны и на въездах в нее. "Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать", - добавила она.
Кроме того, по ее словам, на территории РФ существуют штаммы с иными мутациями, которые в настоящее время исследуются. Но поводов опасаться их пока что нет, и называть их российскими не стоит.
"Мои коллеги и я не сторонники называть какой-либо штамм российским. <...> Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя", - считает глава Роспотребнадзора.
По ее словам, так называемый британский штамм коронавируса был описан еще в сентябре прошлого года, а название получил только в декабре. "И скорее по политическим, чем по медицинским причинам", - отметила Попова.
Глава Роспотребнадзора полагает, что в скором времени может появиться новый вариант коронавируса, который будет заражать уже переболевших людей.