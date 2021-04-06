Общество

39 минут назад

Липчане могут зарегистрироваться на «Тотальный диктант»

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#тотальный диктант
Липчане могут зарегистрироваться на «Тотальный диктант»

Принять очное участие в акции можно на семи площадках.

Организаторы акции добровольной проверки грамотности объявили о старте регистрации на участие в «Тотальном диктанте» в Липецке. В городе 10 апреля будут работать семь открытых площадок. Участников акции «Тотальный диктант» в Липецке примут:

- Липецкая областная универсальная научная библиотека.
- Липецкий институт кооперации
- Центр юношеского чтения
- РАНХиГС
- «Точка кипения» ЛГТУ
- Особая экономическая зона «Липецк».

Кроме того, липчане смогут написать англоязычную версию «Тотального диктанта» в «Точке кипения» политехнического университета. Регистрация на участие открыта на официальном сайте проекта.

В 2021 году «Тотальный диктант» начнется в 14:00. Участникам предложат под диктовку написать текст «Обещания» — рассказа Дмитрия Глуховского, ставший основой для одноименного короткометражного фильма.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2020 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек.
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#тотальный диктант

Комментарии (1)

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Город мастеров

12 минут назад
Со стороны тех кто принимает это единственный выход из положения.Если не будут участвовать закроют как нелеквид.
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