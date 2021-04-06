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сегодня, 09:33

Ельчане смогут сделать прививку возле гипермаркета

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#коронавирус #вакцина
Ельчане смогут сделать прививку возле гипермаркета

Вакцинацию можно пройти в выходной.

Ельчане смогут сделать прививку от COVID-19 в передвижном мобильном комплексе, сообщает администрация Ельца. В субботу, 10 апреля, на территории гипермаркета «Линия» с 10.00 до 14.00 будет работать мобильная бригада по вакцинации от COVID-19.

Вакцинацию проведут врачи Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко. Процедура проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Медики рекомендуют не употреблять алкоголь за три дня до процедуры.
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#коронавирус #вакцина

Комментарии (1)

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весёлый

22 минуты назад
Где скопища народа и заразы
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