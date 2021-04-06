Ельчане смогут сделать прививку возле гипермаркета

Вакцинацию можно пройти в выходной.

Ельчане смогут сделать прививку от COVID-19 в передвижном мобильном комплексе, сообщает администрация Ельца. В субботу, 10 апреля, на территории гипермаркета «Линия» с 10.00 до 14.00 будет работать мобильная бригада по вакцинации от COVID-19.



Вакцинацию проведут врачи Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко. Процедура проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).



Медики рекомендуют не употреблять алкоголь за три дня до процедуры.