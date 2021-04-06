Общество
сегодня, 09:26
Липецкие парки начали мыть после зимы
Следом за влажной уборкой начнется высадка зелени.
Влажная уборка началась в парках Липецка, сообщает администрация городских парков. Специалисты приступили к уборке «Быханова сада», парка Победы и парка Металлургов, на очереди Нижний и Сокольский парки.
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Пока в уборке задействованы подметальные комплексы и поливальные машины, трактора со щётками, погрузчики и самосвалы. Для удаления грязи в труднодоступных местах используется ручной труд. Сейчас механизированная и ручная уборка в парках Липецка проводится в плановом режиме. При наступлении благоприятных погодных условий специалисты приступят к высадке зелёных растений.
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Пока в уборке задействованы подметальные комплексы и поливальные машины, трактора со щётками, погрузчики и самосвалы. Для удаления грязи в труднодоступных местах используется ручной труд. Сейчас механизированная и ручная уборка в парках Липецка проводится в плановом режиме. При наступлении благоприятных погодных условий специалисты приступят к высадке зелёных растений.
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