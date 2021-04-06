Общество

сегодня, 09:26

Липецкие парки начали мыть после зимы

4 439
#уборка #парк
2
Липецкие парки начали мыть после зимы

Следом за влажной уборкой начнется высадка зелени.

Влажная уборка началась в парках Липецка, сообщает администрация городских парков. Специалисты приступили к уборке «Быханова сада», парка Победы и парка Металлургов, на очереди Нижний и Сокольский парки.

Пока в уборке задействованы подметальные комплексы и поливальные машины, трактора со щётками, погрузчики и самосвалы. Для удаления грязи в труднодоступных местах используется ручной труд. Сейчас механизированная и ручная уборка в парках Липецка проводится в плановом режиме. При наступлении благоприятных погодных условий специалисты приступят к высадке зелёных растений.
4 439
#уборка #парк
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Местный

5 минут назад
Досыпьте гравия на дорожки в Быхановом саду! Дорожки уже все в землю всосались. Или гравий рассосался?!! Кошмар!!! Короче, не все дизайнерские выкрутасы хорошо живут в реальной жизни:)
ответить

Бывает

44 минуты назад
на той неделе, один на машине плитку уже мыл и бабулю на тот свет отправил!
ответить

Модест

47 минут назад
Высадка зелени: петрушка, укроп, редиска и главное лучок не забыть
ответить

Ванья

52 минуты назад
Что толку, Котэ все равно есть нечего
ответить

Еще в рубрике

В новую полилингвальную школу в Липецке уже записались 320 детей
#образование #школа
В новую полилингвальную школу в Липецке уже записались 320 детей

11 минут назад

Общество
«Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления
#отопление #Квадра
2
«Квадра» взяла с липчан деньги за отсутствие отопления

22 минуты назад

Общество
Липчане могут зарегистрироваться на «Тотальный диктант»
#тотальный диктант
1
Липчане могут зарегистрироваться на «Тотальный диктант»

33 минуты назад

Общество
Ельчане смогут сделать прививку возле гипермаркета
#коронавирус #вакцина
1
Ельчане смогут сделать прививку возле гипермаркета

59 минут назад

Общество
Липецкие чиновники провели совещание в бывшей гостинице «Турист»
#гостиница
6
Липецкие чиновники провели совещание в бывшей гостинице «Турист»

сегодня, 09:31

Общество
Подрядчик оставил чиновников без оценки состояния межконфессиональных отношений
#поставка #аукцион
1
Подрядчик оставил чиновников без оценки состояния межконфессиональных отношений

сегодня, 09:21

Общество