Липецкие парки начали мыть после зимы

Следом за влажной уборкой начнется высадка зелени.

Влажная уборка началась в парках Липецка, сообщает администрация городских парков. Специалисты приступили к уборке «Быханова сада», парка Победы и парка Металлургов, на очереди Нижний и Сокольский парки.

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Пока в уборке задействованы подметальные комплексы и поливальные машины, трактора со щётками, погрузчики и самосвалы. Для удаления грязи в труднодоступных местах используется ручной труд. Сейчас механизированная и ручная уборка в парках Липецка проводится в плановом режиме. При наступлении благоприятных погодных условий специалисты приступят к высадке зелёных растений.