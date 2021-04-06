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Пьяный водитель без прав повредил чужие машины и пытался спрятаться в толпе знакомых
5 апреля полицейские задержали в Липецке водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии. Водителя подозревают в угоне.
При обследовании территории полицейские увидели группу мужчин. Среди которых оказался и бросивший машину водитель. При задержании он попытался убежать, но это сделать ему не удалось.
Полицейские установили, что 24-летний липчанин не имел водительского удостоверения, а за руль сел пьяным. Кроме того сотрудники полиции располагают информацией о причастности задержанного к угону «Лады-Гранты», ведется следствие.
Просто мимо проходил